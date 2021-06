Salma Hayek sorprende con su ritmo al bailar al puro estilo de Britney Spears

Sin duda alguna, Salma Hayek es una de las celebridades más activas en sus redes sociales. Basta con darse una vuelta en su galería de Instagram para descubrir que la actriz ha encontrado en esta plataforma el medio perfecto para comunicarse con sus fans y compartir con ellos algunos vistazos de su día a día, así como sus videos más simpáticos en los que hace gala de su encantadora personalidad y de su inigualable carisma. Tal y como sucedió recientemente, cuando la guapa jarocha se dejó ver de lo más sexy, emulando los pasos de baile de Britney Spears, mientras bailabas el tema Baby One More Time, uno de los más grandes éxitos de la cantante. En el video, Salma se deja ver de lo más desinhibida, bailando con mucho ritmo, acompañada de un séquito de bailarines que intentan imitar sus movimientos. Como era de esperarse, la mexicana ha recibido los aplausos de sus seguidores, quienes han alabado sus movimientos y han destacado su gran belleza. Por supuesto, Salma se ha mostrado agradecida ante los comentarios de sus fans y de hecho los invitó a unirse a este reto y compartir con ella sus mejores coreografías al ritmo de la ‘Princesa del Pop’. Da play al video y no sé testigo del gran talento de Salma.

Loading the player...