La emocionante celebración del Checo Pérez al ganar Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

El piloto Sergio ‘Checo’ Pérez ha puesto el nombre de México en lo más alto del podio del Gran Premio de Azerbaiyán, la sexta carrera de la Fórmula 1 que se realiza en lo que val del año. Y es que el tapatío logro alzarse con el primer puesto del circuito celebrado en Bakú la tarde del domingo 6 de junio, un triunfo que ha podido saborear enteramente y que ha celebrado por todo lo alto, pues además, esta es la tercera ocasión que se sube al podio en esta locación y la primera vez que gana con el equipo Red Bull, a quienes se unió a principios de esta temporada. Es así que Pérez ha hecho sonar el Himno Nacional Mexicano nuevamente en una prueba del Mundial de Fórmula Uno.

El ‘Checo’ Pérez se impuso al alemán Sebastián Vettel, del equipo Aston Martin, y al francés Pierre Galsy, del Alpha Tauri, quienes compartieron el podio con el mexicano en el segundo y tercer peldaño respectivamente. Sin embargo, esta carrera estuvo marcada por la abrupta salida de los dos máximos aspirantes al título mundial, además de grandes figuras de la F1, el británico Lewis Hamilton, del equipo Merdeces, y el holandés Max Verstappen, del equipo Red Bull, quien desafortunadamente quedó fuera de la competencia por un accidente, justo cuando faltaban solo cinco vueltas para el gran final.

Por supuesto, el piloto mexicano no podría estar más contento con este logro, pues ya se ha convertido en todo un referente en este circuito, en donde en más de una ocasión ha sido reconocido por su excelente estrategia en la pista. "Estoy muy contento, porque ha sido de locos. Lo siento por Max Verstappen, porque hizo una carrera tremenda y se merecía la victoria. Hubiéramos completado un 'doblete' precioso", explicó 'Checo' a Fórmula 1 TV, haciendo referencia a su compañero de equipo, quien antes de su accidente se había posicionado en el primer lugar, siguiéndolo muy de cerca, en el segundo, el tapatío, por lo que de haber continuado en la carrera, el equipo Red Bull se hubiera llevado los dos primeros lugares de la competencia.

Pérez reveló que hubo un momento en el que pensó que no lo lograría, pues incluso su equipo llegó a considerar retirar su auto de la competencia, además de la presión que Hamilton estuvo haciendo sobre él durante todo el circuito. "Estuvimos a punto de retirar el coche, pero por suerte conseguimos terminar la carrera. Y realmente, fue bastante difícil hasta el final”, comentó el mexicano. "En la salida, tuve un mal comienzo y él (Hamilton) estaba a mi lado, pero yo estaba como: no voy a perderlo. Frené lo más tarde posible y él hizo lo mismo. No le funcionó. Al menos es un buen día para el equipo. Es sin duda una fuerte inyección de confianza tanto para mí como para el equipo”, expresó emocionado, haciendo referencia al error de novato que dejó en los últimos lugares al británico.

¿Cuántas veces ha ganado el Gran Premio de Azerbaiyán?

No es la primera vez que ‘Checo’ Pérez sube al podio en el circuito urbano de Kabú, pues en 2018 quedó tercero. Mientras que en 2016, cuando era parte de la escudería Force India, también logró el tercer lugar, por lo que sin duda ha quedado en claro el dominio que tiene el mexicano en esta pista con su reciente triunfo.

