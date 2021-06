'Estoy muy decepcionado conmigo mismo', Liam Payne confirma que ha terminado con Maya Henry

Justo cuando todos creíamos que podríamos ver una reunión de todos los integrantes de One Direction en la boda de Liam Payne, el cantante ha sorprendido al anunciar el fin de su relación con Maya Henry, con quien llevaba poco más de año y medio de relación y se había comprometido apenas hace 10 meses atrás. Ha sido el mismo intérprete de 27 años quien ha confirmado la noticia, asegurando que por el momento necesita concentrarse en él mismo antes de poder comenzar una nueva relación, por lo que ha decidido poner fin a su noviazgo y por ende cancelar su compromiso con la modelo de 21 años. Recordemos que en los últimos años el cantante ha luchado en contra de su adicción al alcohol, una batalla que poco a poco ha ido ganando y que gracias a la terapia de rehabilitación hoy puede presumir de estar sobrio.

Así lo ha revelado el mismo intérprete durante una entrevista con Steven Bartlett, fundador y exdirector ejecutivo de The Social Chain, una agencia de marketing en redes sociales, para su canal de Youtube. En dicha charla, Liam ha lamentado el no poder ofrecer la estabilidad que él esperaba a su exprometida, mostrándose un tanto decepcionado de sí mismo al no poder continuar adelante con la relación que mantenía con Maya. "Sí, estoy soltero", expresó el artista al ser cuestionado sobre su estatus sentimental. "Lo siento más que cualquier otra cosa en estos momentos, estoy muy decepcionado conmigo mismo, porque sigo lastimando a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno con mis historias de amor. Sé cuál es mi patrón cuando comienzo una relación y realmente lo siento. Simplemente no soy muy bueno en ellas y necesito trabajar conmigo mismo antes de ponerme en manos de otra persona", comentó el intérprete de Strip That Down.

Consciente de sus actos, Liam ha asumido la total responsabilidad ante su sorpresiva ruptura, por lo que ha lamentado el no poder seguir adelante con su compromiso, asegurando que la decisión que ha tomado ha sido la mejor, pues el no estaba en la posibilidad de ofrecerle algo bueno a Maya. “No estaba dando una muy buena versión de mí, no apreciaba mi relación y no me gustaba cómo era. Honestamente puedo decir que me siento mejor ahora. No me siento bien haciendo lo que hice, pero tenía que suceder. Sólo es una forma cursi de decir que fue lo mejor para los dos. Sé que yo era el problema. Necesito recomponerme y ya estoy bien”, señaló el intérprete con total franqueza.

Así fue su historia de amor

Liam y Maya comenzaron su relación en agosto de 2018, tiempo después de que el cantante terminara con su expareja Cheryl Cole, con quien tuvo a su pequeño hijo Bear, de tres años. Tras pasar la cuarentena juntos, el cantante le pidió matrimonio a su novia con increíble anillo valuado en poco mas de 4 millones de dólares (80 millones de pesos mexicanos). Sin embargo, a 10 meses de aquel idílico momento, Liam ha tomado de decisión de terminar con su relación y enfocarse a superar los obstáculos que hasta ahora le impedían comprometerse a profundidad con la modelo, según sus propias palabras. “Me cuesta estar solo en ocasiones, por eso creo que me lanzo demasiado rápido en mis noviazgos. Ahora necesito un minuto al menos para reflexionar, para evaluarme a mí mismo”, dijo en la misma charla.

Maya Henry es hija del prominente abofado Thomas J. Henry, quien es propietario de un poderoso bufete el cual el mismo describre como “una de las firmas de demandantes más grandes de Texas". La jovencita se convirtió en viral hace unos años, al darse a conocer las imágenes de su fastuosa fiesta de 15 años, en la que contó con la presencia de Nick Jonas y Pitbull. Por supuesto, la jovencita de 21 años ha heredado el gusto por las leyes, por lo que desea convertirse en abogada de derechos humanos. De hecho, actualmente encabeza una ONG que se dedica a proporcionar útiles escolares a jóvenes sin recursos de Texas.

