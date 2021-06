La reacción de Montaner ante la sorpresa de Camilo y Evaluna

Para los Montaner no hay nada más importante que la familia, y eso ya lo han demostrado en más de una ocasión. Ricardo y sus hijos suelen apoyarse mutuamente en los momentos más especiales, ya sea siendo cómplices en una pedida de mano, o al grabar alguna nueva canción. Y ahora, estos famosos confirmaron que no hay distancia que les impida estar juntos, sobre todo si se trata de refrendar el cariño. El intérprete de origen venezolano compartió un emotivo video en el que mostró cómo lo soprendieron su hija Evaluna y su yerno Camilo hace unos días, cuando se alistaba en Nueva York para el lanzamiento de su nuevo álbum. "Dicen que los Montaner somos un clan, lo cierto es que somos una hermosa familia llena de defectos, pero con una virtud gigante, nos amamos infinitamente", escribió el cantante en su Instagram al compartir el clip en el que se ve emocionado, llevándose las manos al ver llegar a su hija y su esposo. "Somos capaces de viajar desde Bogotá a Nueva York sólo para este abrazo de sorpresa en día del lanzamiento de Fe", agregó Montaner, quien no pudo resitirse a las efusivas muestras de afecto que le dieron en ese inolvidable momento; haz clic abajo para verlo.

