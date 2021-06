Aislinn Derbez y el incidente carretero por el que se quedó varada en medio de la nada en Suiza

Desde hace unos días, Aislinn Derbez se encuentra en medio de un increíble viaje de trabajo por Suiza, en donde ha aprovechado para visitar algunos de los lugares más emblemáticos del país. La actriz no se encuentra sola en su travesía, pues la acompañan dos de sus más grandes amigos y colaboradores en su podcast La Magia del Caos, Jonathan Kubben y Félix Verhous, con quienes ha vivido un sinfín de divertidas anécdotas, las cuales ha registrado en sus redes sociales. Sin embargo, ha sido una en específico la que ha llamado la atención de sus fans, pues la actriz compartió una serie de publicaciones en las que explicó que se quedó varada en medio del bosque y justo al anochecer, luego de haber de un incidente que tuvo con la camioneta en la que viajaba en compañía de sus amigos.

Así lo hizo saber la actriz a través de Instagram Stories en donde ha compartido algunos detalles de esta angustiante experiencia, en donde la actriz se vio atrapada en medio de la nada e incomunicada, acompañada solo por sus dos amigos. “Después de ese hermoso amanecer, pasa esto… Se ponchó la llanta a la mitad del bosque. Estamos a una hora del hotel a la mitad de la nada”, escribió la protagonista de películas como Hazlo como Hombre sobre una imagen en la que se puede observar que la llanta de su camioneta averiada en medio del bosque y en una zona completamente deshabitada, por lo que a su alrededor todo luce muy oscuro.

Aislinn detalló que, aunque la camioneta estaba equipada con un mecanismo que los ayudaría a parchar la llanta, al final no sirvió de nada porque el agujero que se le hizo al neumático era muy grande, por lo que la única opción disponible era utilizar la llanta de refacción. “Y pues no había llanta de repuesto y sólo había esta maquinita que se supone solucionaría el problema, pero el hoyo era tan grande que no sirvió para nada”, contó, revelando que además, no podían pedir auxilio al exterior, pues en la zona en la que se encontraban no había señal para comunicarse con sus teléfonos móviles, por lo que todo apuntaba a que pasarían la noche en medio del bosque.

Afortunadamente, lograron hacer funcionar sus teléfonos y pedir ayuda, por lo que después de una larga espera finalmente fueron rescatados. “Después de más de dos horas de intentos fallidos y llamadas (ya que no había señal de WiFi) obtuvimos ayuda y llegó la grúa… En realidad fueron cuatro horas… pero se pasaron muy rápido, hasta eso”, finalizó su relato, mostrándose de lo más feliz por estar de vuelta en su hotel, lista para continuar con su travesía por Suiza.

Aislinn aclara su vínculo con Kubben

Luego de su separación con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez no se ha salvado de ser blanco de rumores que la relacionan con algunos de sus amigos más cercanos. En esta ocasión fue el turno del influencer Jonathan Kubben en ser señalado como el posible nuevo novio de la actriz, algo que incluso se dio como un hecho en algunos medios de comunicación. Ante las especulaciones, Aislinn no ha hecho oídos sordos y ya ha aclarado la situación. “Ahora sí me reí con todo lo que sacaron ayer (me han sacado notas falsas muy feas en otras ocasiones, que no dan nada de risa, pero estas están divertidas)”, comentó la actriz a través de Instagram Stories.

La actriz continuó reconociendo que parte de lo escrito es verdad, como el hecho de que Jonathan Kubben sí formó parte de los amigos que la acompañaron a la Riviera Maya, tal como ella compartió en su cuenta de Instagram, pero el resto, incluso lo de que él es su coach motivacional, es mentira: “Que tal, cómo los medios amarillistas creen que por tener un 20% de información real, entonces se pueden inventar por completo el otro 80% con tal de sacar nota, pero bueno, así ha sido siempre”, puntualizó.