Michelle Salas agradece por el apoyo recibido tras pronunciarse sobre la serie de Luis Miguel

Luego de que Michelle Salas se pronunciara sobre la manera en la que fue representada en la serie biográfica de Luis Miguel, la modelo se vio cobijada por el amor de su madre, Stephanie Salas, y por su hermana, Camila Valero, quienes le mostraron todo su apoyo tras haber roto el silencio. Sin embargo, no fueron las únicas que se volcaron en palabras de cariño para la influencer, pues sus seguidores no tardaron en demostrarle su respaldo, llenando sus redes sociales de mensajes de apoyo y cariño. Consciente de todo esto, Michelle ha querido agradecer a todos aquellos que la han hecho sentir tan querida en los últimos días, por lo que no ha dudado en enviarles un emotivo mensaje en el que les ha expresado toda su gratitud, dejando en claro lo mucho que valora cada uno de los detalles que tienen hacia ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Fue a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón 700 mil seguidores, que la hija de Luis Miguel escribió unas líneas dedicadas a todos sus fans, agradeciéndoles por el apoyo que ha recibido tras haber alzado la voz respecto a la forma en la que fue tratada una parte de su vida en la serie producida por Netflix. “Acepta lo que es, suelta lo que fue y concéntrate en lo que será”, escribió la bisnieta de Silvia Pinal reflexionando un poco sobre la situación en la que se encuentra actualmente. “Y con ustedes todo es siempre mejor. Gracias por tanto amor”, agregó conmovida, generando una nueva ola de mensajes de apoyo de parte de sus fans, quienes le han demostrado en más de una ocasión que no está sola.

Fue el pasado 2 de junio cuando Michelle tomó sus redes sociales para manifestarse en torno al revuelo que causó el uso de su imagen en la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, en donde se tocó el tema de la paternidad del artista. "Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití, en ningún momento, el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta. Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido”, expresó de manera tajante en el mensaje que compartió a través de Instagram Stories.

VER GALERÍA

Michelle lamentó que su imagen y la de su mamá hayan sido utilizadas para darle el giro dramático que necesitaba la serie durante el último capítulo de la segunda temporada, por lo que sin duda se mostró molesta ante la intromisión que hicieron a su intimidad. “Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, expresó Michelle, dejando en claro su necesidad de pronunciarse al respecto, algo que durante la transmisión de la temporada quiso evitar, pero que con la forma en la que fue tratado este capítulo de su vida sintió que era el momento de romper el silencio.

Recibe el apoyo incondicional de su madre

Como era de esperarse, Stephanie Salas se volcó en palabras de apoyo para su hija y a través de sus redes sociales le mostró su apoyo a Michelle. Hoy, cómo madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor que han salido del corazón de mi hija en defensa de su persona. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego, padre de mi hija… Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles, traspasando, y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto y la integridad, que mi hija Michelle Salas como mujer se merece. En nombre de mis hijas, de mi madre y el mío propio, decimos. ¡Ya basta! @michellesalasb, @_camilavalero y @sylviapasqueloficial”, concluyó la intérprete de manera determinante en redes sociales, recibiendo todo el apoyo inmediato de sus seguidores.

VER GALERÍA