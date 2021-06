Lejos de la polémica, Claudia Martín se despide de Martina

En medio de la delicada situación que enfrenta en su vida personal, Claudia Martín ha retomado la actividad en sus redes sociales, luego de confirmar su separación del productor Andrés Tovar, para compartir un emotivo mensaje a propósito del final de la telenovela Fuego Ardiente, en donde la actriz tuvo uno de los roles principales y de la cual se emitió el último capítulo el pasado viernes 4 de junio. En su publicación, Claudia se mostró de lo más agradecida con Martina, su personaje en la ficción, así como con todo el equipo de producción, asegurando que a través de esta experiencia obtuvo grandes aprendizajes, dejando en claro el gran cariño que le tiene a cada uno de los que intervinieron en este melodrama.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde la actriz se manifestó al respecto, mostrándose de lo más orgullosa por el trabajo que hizo en Fuego Ardiente, dedicando las primeras líneas para agradecer a su personaje. “¡Gracias Martina! A través de ti aprendí tanto… de tu alegría, de tu energía, de tu crecimiento personal… hoy sé por qué llegaste a mi vida y ahora entiendo por qué desde el primer momento Carlos Moreno Laguillo (el director) me confiaste este bello personaje”, escribió emocionada al pie de un álbum fotográfico en el que mostró algunos de los momentos de la grabación del final.

La actriz dedicó la siguiente parte de su mensaje a todos los que hicieron posible esta telenovela, desde sus colegas actores, hasta quienes detrás de cámaras hicieron todo por sacar adelante el trabajo. “Solo puedo estar agradecida contigo y con todo el equipo de @fuegoardienteof mis compañeros actores, mis directores, el equipo de producción, equipo técnico, vestuario, maquillaje, peinados, en fin… Somos y seguiremos siendo una familia ¡los guardo en mi corazón!”, finalizó la intérprete emocionada.

VER GALERÍA

El mensaje con el que Claudia confirmó su separación

En las últimas semanas, la vida personal de Claudia Martín se ha visto envuelta en la controversia debido a que la revista TVNotas dio a conocer que su matrimonio con el productor Andrés Tovar había terminado, en donde también se mencionaba a la actriz Maite Perroni, quien no tardó en desmarcarse de la situación e iniciar acciones legales con la finalidad de defender su honor. Aunque en un inicio Claudia se mantuvo alejada de la polémica, finalmente se pronunció en sus redes sociales, pidiendo respeto ante el delicado momento que atraviesa y pidiendo respeto para todas las personas que han sido alcanzadas por esta situación.

“Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos. Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados. Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos”, expresó en las primeras líneas de su mensaje el cual compartió en su perfil de Instagram. “Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras. Por eso les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se ha visto involucradas en esta situación”, continuó en su comunicado, sin mencionar explícitamente a nadie, ni entrar en detalles sobre la situación que causado polémica en los últimos días. “Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos. Bendiciones a todos”, puntualizó, sin entrar en detalles sobre si se trata o no de una respuesta a las acciones emprendidas por Perroni.

VER GALERÍA