Con tiernas postales, Dulce María presume las primeras vacaciones de su bebé

Desde su debut como mamá, Dulce María sigue acumulando lindos recuerdos, orgullosa de su pequeña María Paula, a quien ha consentido con una de las experiencias más inolvidables. Esta vez, la actriz se ha tomado un tiempo para llevar de vacaciones por primera vez a su bebé, tras poco más de un año de mantener el confinamiento debido a la pandemia, una etapa que si bien no fue fácil, logró sobrellevar tomando los cuidados pertinentes y contando siempre con el apoyo de su familia. Por supuesto, la ex RBD no pudo contener las ganas de compartir con sus seguidores algunos vistazos de esta entrañable escapada, la cual emprendió en compañía de su esposo, Paco Álvarez, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de este tiempo.

Como ya es costumbre, Dulce María hizo partícipes a sus seguidores de este lindo episodio de su vida personal, revelando un álbum fotográfico que abre con la postal de ella y su bebé, disfrutando de un día en la alberca, un tierno momento al que se ha referido de la mejor manera. “Por primera vez salimos después de un año de encierro. Por primera vez María Paula se metió a una alberca y le encantó…”, escribió la actriz y cantante al pie de su publicación, que ha sumado más de 600 mil “me gusta”, y un sinfín de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes han seguido de cerca la faceta de mamá que tanto ha fascinado a la estrella.

Gracias a los detalles en su post, la intérprete también dejó saber que viajó al estado de Morelos, en donde disfrutó de la naturaleza junto a su esposo y su hija, protagonizando un lindo posado familiar, en el que María Paula aparece recibiendo besos de sus papás. “Tantas cosas por primera vez, una escapada a un lugar hermoso…”, agregó Dulce María, enteramente feliz de que todo marche de maravilla en estos momentos. “Agradecida con Dios por la oportunidad de haber estado con la familia, que es lo más sagrado y valioso que tenemos”, concluyó la guapa actriz de Falsa Identidad, que además incluyó en su publicación una foto en la que posa al lado de Paco, con quien ha escrito una de las páginas más bellas.

Varios famosos como Andrea Legarreta, Héctor Suárez Gomis y Elizabeth Álvarez reaccionaron ante la ternura de las imágenes que se han viralizado, sin dejar de mencionar el comentario de Anahí, quien no pudo ocultar su sorpresa al presenciar el primer chapuzón de María Paula en la alberca. “¡Nooo puede ser! ¡Qué cosa más hermosa!”, dijo la intérprete acompañando sus palabras con varios emojis de caritas con ojitos de corazón.

La dicha de ser mamá

Para Dulce María, tener a su bebé en brazos es una de las gratificaciones más grandes, un sentimiento que ha compartido con sus fanáticos en más de una ocasión a lo largo de varias entrevistas, dejando ver lo mucho que esta experiencia ha cambiado su manera de ver la vida, orgullosa de los aprendizajes que ha podido atesorar desde el inicio de esta aventura. “Creo que cuando nace un bebé, también nace una mamá, nace una mujer. Entonces realmente apenas me estoy conociendo como mamá, obviamente doy lo mejor de mí, soy lo más entregada que puedo”, dijo anteriormente en una charla con el programa televisivo Primer Impacto, revelando parte de la rutina en la que se ha enfocado. “Ahora sí que adaptándome porque las desveladas y todo el cansancio, pero también es un amor inmenso que te desborda, que nunca antes lo había conocido”, aseguró.

