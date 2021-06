William Levy sobre Elizabeth Gutiérrez: ‘Mis hijos no pudieron tener mejor madre'

Luego de incursionar en el cine y de explorar su faceta como empresario, William Levy regresó a las telenovelas, reafirmando su bien merecido puesto como uno de los galanes favoritos de la pantalla chica. El actor cubano protagoniza el remake de Café con aroma de mujer, melodrama que lo ha mantenido lejos de casa por largos periodos, pues las grabaciones se han realizado en Colombia. Esta situación ha sido sin duda difícil para él en términos personales, pues ha echado de menos a su familia en todo momento. Ahora, mientras cosecha el éxito en este proyecto que acaba de estrenarse, el intérprete ha reflexionado justamente sobre su faceta más privada: la de papá y pareja, y ha aprovechado para reconocer el gran papel que ha desempeñado Elizabeth Gutiérrez en la crianza de sus hijos.

William abrió su corazón para revelar su sentir en estos momentos, pues a sus 40 años se encuentra pleno en todo sentido y con muchas ilusiones por el futuro. El actor pocas veces habla públicamente de la relación que mantiene desde hace varios años con Elizabeth, madre de sus hijos Christopher y Kailey, sin embargo, ha hecho una excepción y se ha sincerado al respecto, admitiendo estar muy agradecido por el trabajo que ella ha hecho por sus retoños. “Ella es una excelente mamá y creo que mis hijos no podrían tener mejor madre”, expresó en entrevista para la revista colombiana 15 Minutos.

Al ser cuestionado sobre cómo se conquista su corazón, Levy inevitablemente volvió a referirse a Elizabeth. “Yo creo que una persona alegre que no se limite a reír, a ser ella misma, eso es muy atractivo. Ser auténtico. Pienso que no hay un tip de cómo conquistar mi corazón, o sea, mi abuela conquistó mi corazón, mi tía, mis hijos todos los días, mi pareja con su personalidad sigue conquistando mi corazón, las fans…”, expresó. Con estas palabras, el actor ha dejado más que claro que todo marcha bien en su vida amorosa, tema que en el pasado ha sido objeto de todo tipo de rumores y especulaciones.

A principios del mes pasado, William y Elizabeth se dejaron ver juntos en una inolvidable velada en la que disfrutaron de los platillos del chef Hajime Kasuga en su restaurante en Miami. La pareja, suele ser reservada en cuanto a este tipo de citas, disfrutó junto a algunos amigos, tal como lo mostraron las imágenes compartidas en las redes sociales del cocinero. Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Christopher, hijo mayor de la pareja, quien posó de lo más sonriente junto a sus padres, a quienes desde hace tiempo no se veía juntos públicamente, dado que el actor había estado dedicado de lleno a la grabación de su telenovela.

Ser padre, su papel más importante en la vida

Los años en el medio le han dado a Levy experiencia no sólo como actor, sino en lo que respecta a la atención mediática, por ello, él ha se ha enfocado en disfrutar su trabajo en el set y su vida familiar, lejos de los reflectores. Al hablar específicamente sobre su papel de padre, el actor ha reconocido que se trata de su tarea más importante. “Para mí, antes que nada en la vida mi prioridad número un es ser papá”, comentó a dicha publicación. Cuando me levanto, lo primero en lo que pienso es en mis hijos y cuando me acuesto igual. Mi día entero son ellos, y las decisiones en mi vida las he tomado en torno a ellos”, aseguró el galán cubano.

“Me siento afortunado de ser papá, de tener estos niños con un gran corazón. Trato de siempre estar ahí para ellos. Les vivo recordando que pueden contar conmigo para lo que sea. Les digo: ‘Papá no los va a criticar nunca ni los va a ver mal porque fracasaron en algún momento’. No quiero que le tengan miedo al fracaso nunca, porque este es el medio del aprendizaje”, continuó el cubano, detallando que cuando el trabajo lo ha llevado lejos de su hogar, se ha ayudado de la tecnología para estar en contacto con sus hijos.

