Michelle Salas agradece el apoyo incondicional de su hermana, Camila Valero

Refugiada en el amor de su familia, Michelle Salas hace frente a este momento en el que su nombre ha acaparado titulares, tras expresarse abiertamente sobre la manera en que fue representada en Luis Miguel, La Serie, producción televisiva inspirada en la vida de su padre y que ha concluido su segunda temporada. Precisamente, su madre, Stephanie Salas, se volcó en apoyo hacia ella horas después de sus contundentes palabras, como también lo ha hecho su hermana menor, Camila Valero, a quien ha agradecido por su incondicional respaldo, luego de que la joven actriz publicara un mensaje, dando muestra del fuerte lazo afectivo que mantienen, sobre todo ante una situación como esta.

Fue a través de las redes sociales que Camila se pronunció con firmeza, destacando lo complejo que ha sido para ella y Michelle haber crecido en un entorno en el que la exposición de sus vidas personales ha sido constante, aunque su madre, Stephanie, siempre ha velado por proteger su integridad. “Crecimos expuestas a cometarios sobre nuestra mamá, especialmente en torno a su vida íntima y sus decisiones, las cuales desde muy joven se pusieron en juicio ante el ojo público. El día de hoy, me duele ver que esto se repita con mi hermana…”, dijo en un fragmento del largo posteo mostrado en sus historias de Instagram.

Luego de tal pronunciamiento, Michelle reaccionó enteramente conmovida, agradeciendo a Camila por estar a su lado siempre que ha sido necesario, haciendo evidente la complicidad que las une desde que eran muy pequeñas, misma que se ha fortalecido con el paso de los años. “Te amo tanto hermana @_camilavalero”, escribió la hija mayor de Stephanie, quien además replicó el mensaje completo de la joven en su cuenta personal, la cual ha servido precisamente para comunicar a sus seguidores, la postura que ha asumido ante su comentada representación en Luis Miguel, La Serie.

Las contundentes palabras de Stephanie y Michelle

Como era de esperarse, Stephanie rompió el silencio sobre las palaras de Michelle, a través de un texto titulado Amor de madre, el cual ilustró con una fotografía de cuando sus hijas eran pequeñas. Por si fuera poco, y con su propia voz, dio lectura a su postura, reiterando que lo más importante es y será defender a su familia. “Hoy, cómo madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego, padre de mi hija…”, dijo en un aparte de su comunicado.

Recordemos que Michelle habló sobre esta situación apenas el pasado 2 de junio, haciendo una importante precisión sobre la manera en que se retrató a su persona en Luis Miguel, La Serie, una producción que ha dado pie a la reacción varios de los personajes aludidos, y que en este caso tampoco fue la excepción. “Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití, en ningún momento, el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta. Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, dijo la influencer, quien ha recibido todo el apoyo de sus fans.

