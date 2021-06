Claudia Martín responde a la polémica: ‘Estoy viviendo un proceso muy doloroso’

Mientras se alistaba para el esperado final de su telenovela Fuego Ardiente, Claudia Martín se vio implicada en una delicada situación relacionada con su vida personal. Y es que, a principios de semana la revista TVNotas dio a conocer la supuesta infidelidad del productor Andrés Tovar, su esposo, mencionando además el nombre de Maite Perroni. Tras darse a conocer esta información, la estrella de Rebelde decidió emprender acciones legales por temas de difamación en contra de su reputación. Y si bien se había señalado que la separación de la ojiverde era un hecho, ahora ha sido ella quien ha salido a confirmarlo, pues ha roto el silencio para responder a la polémica que la ha alcanzado y ha anticipado que se está asesorando para analizar su situación jurídica.

Claudia tomó sus redes sociales para compartir un comunicado, en el que en primera instancia agradeció el apoyo incondicional que ha recibido en medio de esta situación. “Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos”, indica en las primeras líneas del texto, antes de entrar de lleno a confirmar el estatus de su matrimonio. “Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados”, señaló, antes de manifestar su intención de mantener lejos del ojo público esta situación personal. “Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos”, agregó.

“Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras. Por eso les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se ha visto involucradas en esta situación”, continuó en su comunicado, sin mencionar explícitamente a nadie, ni detallar en la situación que causado polémica en los últimos días. “Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos”, puntualizó, sin entrar en detalles sobre si se trata o no de una respuesta a las acciones emprendidas por Perroni. “Bendiciones a todos”, finalizó.

Esta declaración se da luego de que en el programa que produce el mismo Andrés se informara sobre la separación entre él y Claudia. “Esta mañana salió una información que queremos comentarles sobre nuestro productor Andrés Tovar, de aquí, de Sale el Sol y su separación de Claudia Martín, esto es un hecho, llevan separados ya varios meses, no está juntos, pero no hay nadie, no hay una tercera en discordia como se está comentando el día de hoy en una revista”, informó la periodista Ana María Alvarado el martes pasado, haciendo énfasis al descartar que no había habido una tercera persona involucrada, tal como lo señaló la revista TVNotas en su artículo.

Maite emprende acciones legales

Este posicionamiento ocurre un día después de que ¡HOLA! diera a conocer que Maite Perroni estaba tomando acciones legales a través del abogado Guillermo Pous contra Claudia, así como contra Koko Stambuk, quien fuera su propia pareja sentimental y de quien se separó hace tiempo, tal como ella lo confirmó en su momento. De acuerdo con esta información, esta medida responde a un tema de difamación y divulgación de información falsa que atenta contra la reputación de la estrella de Oscuro Deseo.

“La acción inicialmente comienza con la señora Martín por las declaraciones realizadas y señalamientos en contra de Maite Perroni argumentando que ella es una persona tercera en discordia, lo cual es absolutamente falso, y atacándola y denostándola, dañando su imagen, su reputación su prestigio, su intimidad, argumentando cosas falsas”, indicó Pous en entrevista para el programa Hoy al explicar las acciones legales de su cliente. Del mismo modo, el abogado señaló que ya tienen identificada a la persona que escribió el artículo que involucra a Maite, y señaló además que Koko habría estado involucrado en la divulgación de la noticia. “Es parte de las personas que participan en esta narrativa para la publicación de la nota”, señaló el experto legal.

