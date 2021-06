Vanessa Bryant, muy molesta tras la producción de unos tenis en memoria de su hija sin su autorización

A un año cuatro meses del lamentable fallecimiento de Kobe y Gianna Bryant, quienes perdieron la vida en un accidente aéreo en el que también murieron siete personas más, la viuda del basquetbolista continúa lidiando con problemas relacionados con el manejo de la imagen de su esposo e hija. En medio de las batallas legales que enfrenta en contra de los oficiales que filtraron imágenes del siniestro y el conflicto legal con su madre, doña Sofia Urbieta Laine quien la acusó de despojarla de una casa que, supuestamente, le dejó el deportista; Bryant se enfrenta a un nuevo problema, esta vez, por la producción no autorizada de unos tenis que ella diseñó en honor a su hija Gianna y que la firma Nike aparentemente fabricó sin su consentimiento.

Después de encontrar en redes sociales varias imágenes de los tenis Mambacita que ella misma creó inspirada en su hija Gianna, la viuda de Kobe alzó la voz a través de varias historias en Instagram donde denunció que nunca firmó ninguna autorización con Nike para que estos zapatos deportivos se pusieran a la venta: “Este es un zapato en el que trabajé en honor a mi hija Gianna. Se iba a llamar el zapato Mambacita”, se lee en la primera parte de este texto donde reveló de dónde se inspiró para diseñarlos: “Elegí los colores en honor a su uniforme, el número dos que llevaba en su uniforme, el patrón anterior, Kobe y Gigi, en la espalda en dorado, en lugar de la firma de Kobe, los detalles anteriores del zapato (mariposa, alas, halo), etc. Los zapatos Mambacita no están aprobados para la venta”, explicó.

Vanessa reveló por qué nunca se concluyó el proceso de producción con Nike: “Quería que se vendieran en honor a mi hija y que todas las ganancias beneficiarán a nuestra fundación @Mambamambacitasports, pero no volví a firmar el contrato con Nike y decidí no vender estos zapatos (los zapatos Mambacita no fueron aprobados para ser producidos, en primer lugar). Nike no me ha enviado ninguno de estos pares a mí o a mis hijas. No sé cómo alguien más tiene en sus manos los zapatos que diseñé en honor a mi hija Gigi y nosotros no. Espero que estos zapatos no se vendan Nike”, sentenció Vanessa quien se mostró muy consternada de ver su diseño fabricado, un proceso del que nunca estuvo enterada y por el cual decidió denunciar públicamente este hecho.

Vanessa continuó publicando en sus historias varias capturas de pantallas de usuarios de la red que subieron imágenes con los tenis, situación por la que pidió ayuda para saber cómo fue que los pudieron adquirir: “¿Alguien me puede compartir cómo tienen estos zapatos en su poder? Sería genial porque mis hijas y yo no tenemos ninguno de los zapatos Mambacita de Gigi”. Como era de esperarse, los fans de Kobe y Gianna la apoyaron para conocer más sobre este suceso; primero, uno de los usuarios que compartió la imagen de los tenis se deslindó de inmediato: “Las fotografías que publiqué son oficiales de productos de un distribuidor autorizado de Nike”. Otros usuarios incluso estuvieron rastreando de dónde pudieron surgir estas imágenes y según dieron a conocer, pudieron venir de una tienda en Reino Unido.

Un año sin Kobe y Gigi

En marzo pasado, un par de meses después de que se cumpliera un año de la partida de Kobe y Gigi, Vanessa Bryant concedió una entrevista a People en la que habló de cómo ha vivido el duelo. En esta charla, la viuda del basquetbolista reconoció que han sido sus hijas, Natalia, Bianka y Capri por quienes continúa de pie: “Este dolor es inimaginable, sólo tienes que levantarte y seguir adelante. Tumbarme en la cama llorando no va a cambiar el hecho de que mi familia nunca volverá a ser la misma, pero levantarme de la cama y seguir adelante hará que el día sea mejor para mis hijas y para mí, así que es lo que hago”, explicó.