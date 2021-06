Andrea Meza y su odisea por una explosión cerca de su departamento

Han pasado más de dos semanas desde que la vida de Andrea Meza dio un vuleco al convertirse en Miss Universo, y es que, tan pronto como fue coronada, empezó a asumir las nuevas responsabilidades de su título. Si bien la originaria de Chihuahua no se ha librado de las críticas, éstas no han impedido que asuma con toda seguridad su papel. "Con esos comentarios no me van a quitar el título.... tampoco es como que me afecten y ni me ponga triste. Les mando mucho amor", comentaba tranquila hace unos días. Y mientras disfruta esta nueva etapa, en la que ha estado acompañada de su galán Ryan Antonio, la reina de belleza se ha topado con un inesperado incidente que la ha puesto en apuros. Según contó ella misma en su Instagram, una explosión cerca del departamento en el que vive en Nueva York provocó un corte de electricidad, y aunque no presenció el incidente, sí resultó afectada por él. "Mi esperanza era que volviera la luz para usar mi computadora y todo, cosa que no sucedió, tuve que tener las juntas en mi teléfono... Estoy rezando para tener luz mañana", contó Andrea en sus Stories con buen sentido del humor, compartiéndo además un breve video que tomó mientras bajaba las escaleras a oscuras, a falta de elevador. Haz click abajo para enterarte de todos los detalles de esta odisea que tuvo que pasar la nueva Miss Universo en medio de su nueva vida en la Gran Manzana.

