Maite Perroni emprende acciones legales tras la polémica que la ha alcanzado

Carismática y talentosa, Maite Perroni es una actriz muy querida por el público, el cual la ha seguido a cada paso de su carrera luego del rotundo éxito que tuvo como parte del elenco de Rebelde y de la agrupación musical RBD hace ya varios años. Mientras que en lo profesional la intérprete se encuentra disfrutando de los frutos de su trabajo, en lo que respecta a su vida personal se ha topado con una situación delicada, ya que su nombre se ha visto envuelto en una polémica relacionada con una supuesta infidelidad. Ante este panorama, ¡HOLA! ha podido saber que la estrella de telenovelas ha tomado acciones legales contra Claudia Martín y Koko Stambuk, quien fuera su pareja sentimental y de quien se separó hace tiempo, tal como ella lo confirmó en su momento.

Maite está tomando acciones formales legales a través del abogado Guillermo Pous, aparentemente en cuestiones de difamación y divulgación de información falsa que atenta contra su reputación. Esta información ha llegado luego de que TVNotas publicara un artículo en el que señalaba una supuesto romance entre la protagonista de Oscuro deseo y Andrés Tovar, productor del programa Sale el Sol, y quien en 2019 se casó con la actriz de Fuego Ardiente.

Tras el revuelo que causó dicha publicación, se confirmó que Claudia y Andrés Tovar no están juntos, y se descartó que hubiera una tercera persona involucrada en tal decisión. “Esta mañana salió una información que queremos comentarles sobre nuestro productor Andrés Tovar, de aquí, de Sale el sol y su separación de Claudia Martín, esto es un hecho, llevan separados ya varios meses, no está juntos, pero no hay nadie, no hay una tercera en discordia como se está comentando el día de hoy en una revista”, informó la periodista Ana María Alvarado el martes pasado.

Mientras circulaba esta información, Claudia compartió en su cuenta de Twitter un misterioso mensaje, el cual que algunos consideraron guardaba cierta relación con los hechos en los que estaría involucrada su vida personal. "La intuición nunca se equivoca", se leía en una imagen con grandes letras blancas sobre un fondo oscuro, misma que no acompañó de ningún otro texto. Sin embargo, sus seguidores no tardaron en comentar aludiendo al tema de la supuesta infidelidad que la habría alcanzado. Por su parte, Koko se ha mantenido alejado de sus redes sociales, pues al menos en Instagram, su última publicación fue el 20 de mayo y no tuvo nada que ver con los temas que ahora han dado de qué hablar.

Maite confirma su separación

A finales del mes pasado, Maite abrió su corazón en el podcast Se regalan dudas, dirigido por Ashley Frangie y Lety Sahágún, donde dio a conocer que desde hace unos meses había terminado su relación amorosa con cantante Koko Stambuk, luego de un noviazgo de siete años y medio, situación de la que ya sospechaban sus fans, pues desde hacía un tiempo ella ya no compartía compartía fotos con él en redes sociales. Mientras charlaban sobre el tema ¿Cuál es el momento para dejar ir a alguien?, la actriz confesó: “Personalmente llevo ya meses de terminar una relación de siete años y medio, en pareja, y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente terminó un ciclo", comentó entonces, admitiendo además que fue muy doloroso el proceso. “Duele mucho, pero fue difícil y al mismo tiempo, fue adulto, sano, como liberador, aunque se oiga raro, porque sí, ya estábamos en etapas diferentes y caminando por lugares diferentes y era difícil sentarse y vernos a los ojos y decir: ‘Se acabó, ¿verdad?’”.

La cantante contó además que prefirió vivir en privado esta ruptura: “Ya son meses, solo que en ese sentido soy como muy discreta, no voy compartiendo esas cosas, son procesos muy personales, pero sí ya son casi 6 meses de un proceso de distancia, de duelo, de ir cerrando e irnos despidiendo y darnos cuenta que, venían nuevos caminos, para los dos, y hacerlo desde el amor”, confesó. Perroni reveló que como novia es muy entregada: “A mí me pasa que cuando yo me comparto emocionalmente soy mucho corazón y me doy”, expresó.

