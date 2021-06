'Hemos aprendido a no tomarlo personal', Alessandra Rosaldo sobre las críticas por su reality

Ser una celebridad usualmente implica estar expuesto al escrutinio público, y no sólo en lo que respecta al ámbito profesional, sino también a lo personal. Eso lo saben muy bien los Derbez, quienes en su carrera en el mundo del entretenimiento han estado implicados en uno que otro rumor. Y ahora, que su vida familiar está siendo expuesta en su reality De Viaje con los Derbez, los comentarios respecto a su convivencia no han faltado, y entre ellos los que se refieren especialmente a la relación entre Eugenio y Alessandra Rosaldo. La pareja tiene un sólido matrimonio de varios años, sin embargo, eso no ha impedido las especulaciones. Sin embargo, esto no los preocupa en lo absoluto, tal como la misma cantante ha expresado al ser cuestionada sobre estas críticas.

Sincera, la integrante de Sentidos Opuestos se refirió a las reacciones que ha tenido la segunda temporada del reality que protagoniza junto a su familia, pues incluso han surgido algunos comentarios sobre que existen tensiones en su matrimonio, situación que ella desmintió con toda la tranquilidad. “Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados”, comentó Alessandra en entrevista para el programa De Primera Mano. A su vez la intérprete aseguró que la experiencia que ella y Eugenio poseen en lo que respecta a ser una figura mediática los ha enseñado a no engancharse con lo que este tipo de versiones. “Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos, seguimos juntos, invictos!”, comentó entre risas. “Claro que uno nunca sabe, pero seguimos juntos y todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, expresó.

La cantante, quien está por celebrar su noveno aniversario de bodas con Eugenio, admitió que como cualquier pareja han atravesado por situaciones difíciles, sin embargo, no ha habido ninguna situación que no hayan podido superar juntos. “Todo bien en la relación, pero es una relación absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar. Somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien”, aseguró Alessandra.

Sus aprendizajes en el reality familiar

Con respecto a las críticas por su desenvolvimiento en De Viaje con los Derbez, Alessandra reconoció que ha habido opiniones de todo tipo, y confesó que el reality le ha ayudado a reflexionar y a verse a sí misma desde otra perspectiva. “Cada quien ve lo que quiere ver, y hay quienes ven eso y quienes se identifican muchísimo conmigo, hay quienes ven todo lo contrario”, comentó. “Yo misma de la primera temporada aprendí mucho de verme a mí, y aunque por ejemplo mi esencia de mamá protectora pues no la puedo cambiar, sí me di cuenta de que no debo estar tan encima de Aitana, sí me di cuenta de que no estaba yo dejando a Eugenio ser el padre que es, de que estaba interfiriendo en la relación de ellos dos”, admitió.

Lo sucedido entre Aislinn y Mauricio

Tras la separación de Aislinn y Mauricio Ochmann se comentó que el viaje familiar que hicieron a Marruecos para la primera temporada de De Viaje con los Derbez habría tenido cierta repercusión en su matrimonio. Al respecto, Alessandra comentó que si bien dicha experiencia fue difícil para todos, no considera que haya sido la causante de la ruptura, sino más bien un detonante. “Efectivamente, después de la primera temporada que fue muy fuerte para todos, no nada más para ellos como pareja, fue muy fuerte para toda la familia, pues hubo muchos movimientos astrales, pero bueno yo creo que nada tuvieron que ver con el viaje, más bien el viaje detonó muchas cosas que ya estaban ahí, tanto en el caso de ellos como pareja como cada integrante de la familia”, afirmó.

