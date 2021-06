Michelle Salas sobre el uso de su imagen en la serie de Luis Miguel: ‘Me parece innecesaria, irrespetuosa y desafortunada’

Por años, Michelle Salas ha preferido guardar silencio sobre la relación que tiene con su papá Luis Miguel; sin embargo, en las últimas semanas, el nombre de la joven influencer ha acaparado los titulares debido a que, en la segunda temporada de la serie sobre la vida del cantante, su personaje se convirtió en uno de los principales. Por primera ocasión desde que se estrenó el proyecto y luego de que se transmitió el final de la segunda temporada donde supuestos detalles de la vida adulta de Michelle se revelaron, la hija de Stephanie Salas decidió reaccionar a través de su cuenta de Instagram donde compartió un sentido texto que escribió para todos sus seguidores que, en los últimos días se han mostrado preocupados por ella y por la forma en que se expuso su vida en este proyecto televisivo.

A través de tres historias en esta red social, la joven publicó: “Y de pronto así, me encuentro en la necesidad de hablar. Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones, aunque se trate de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos, por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada, confieso, que es algo que a veces me cuesta trabajo”.

"Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo he tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy. Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados. A final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos, todos tenemos momentos complicados. Pero bueno, esa es otra historia…”

"Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití, en ningún momento, el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta. Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

El agradecimiento a sus seguidores

“Me atrevo a expresarles mi sentir, porque creo que debo hacerlo y no por mí, solamente. Ninguna persona debe, bajo ninguna circunstancia, sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia. Al mismo tiempo, aprovecho este momento para agradecer muchísimo todos y cada uno de los mensajes y las muestras de cariño de la gente linda que se ha preocupado por mí. Gracias infinitas por su apoyo incondicional y por animarme a abrirme un poco más de lo que pienso y siento con ustedes. Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado”, finalizó firmando con una M. Este texto fue retomado y compartido por su mamá, Stephanie Salas, en redes sociales, donde le expresó su total apoyo.