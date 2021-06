'¿Ese coche es tuyo?', la tierna reacción del hijo de Marcus Ornellas a su personaje en Si nos dejan

No hay nadie más emocionado por el reciente estreno en Estados Unidos de la telenovela Si nos dejan que Diego, el hijo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, quien es uno de los protagonistas de este melodrama. Así lo ha dejado en claro el pequeñito, quien no se perdió la emisión del primer capítulo, el cual se ha estrenado a través de Univision el pasado 1 de junio. A través de sus redes sociales, Ariadne ha compartido unos tiernos videos en los que ha registrado la tierna reacción de su pequeñito al ver a su guapo papá en la pantalla. Y es que Diego, al ver que el personaje que interpreta su progenitor es poseedor de un increíble Mustang modelo 1965, no dudó en preguntarle a su papá si en realidad ese auto era suyo en la vida real. “¿Me vas a decir si ese coche es tuyo, papá?”, se escucha decir al menor mientras observa atento la televisión en compañía de sus papás. “¿El rojo, el Mustang?... en la historia sí, mi amor”, respondió Marcus a su pequeño, dejándole en claro que todo lo que ve en la pantalla es parte de la ficción. Una vez resulta su duda, el pequeño volvió a preguntar a su papá: “¿Ese qué coche es?”, a lo que artista de origen brasileño respondió: “Ese es un Mustang 1965, mi amor. Papá no había nacido”, agregó. Este momento dio pie a una pequeña broma de Ariadne, quien insinuó que su pareja era algunos años mayor, haciendo referencia al año en el que salió a la venta el auto en cuestión. Da play al video y no te pierdas la tierna reacción del Diego.

