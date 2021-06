Travis Barker, el mejor compañeros de juegos de los hijos de Kourtney Kardashian

La relación de Kourtney Kardashian y Travis Barker parece ir viento en popa, tanto así, que incluso el exbaterista de Blink 182 ya convive con los hijos de la empresaria y por lo que se puede ver en las publicaciones recientes de la también socialité, los pequeños se llevan muy bien con el músico. De hecho, la pareja pasó el fin de semana en compañía de Penelope y Reign, los dos hijos menores de Kourtney, quienes se dejaron ver de lo más divertidos al lado del novio de su mamá, según ha registrado en su perfil de Instagram, donde ha compartido algunos vistazos de su increíble fin de semana, en donde han podido disfrutar de algunos juegos y de un refrescante chapuzón en un gigantesco tobogán inflable. Como era de esperarse, Travis no ha dudado en unirse a la diversión, y como si se tratara de un niño travieso, se dejó ver retozando en el pasto y lanzándose del tobogán al lado del pequeño Reign, quien le demostró toda su confianza al baterista. No es la primera vez que Travis Barker y Kourtney Kardashian se dejan ver en compañía de los pequeños, pues hace apenas unos días, la pareja y los retoños de la socialité disfrutaron de un emocionante día en Disneyland. Da play al video y no te pierdas de este increíble momento de diversón.

