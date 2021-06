‘No puedes esperar a estar en el mejor lugar para ser feliz', Yadhira Carrillo ante la situación que vive su marido

Con la misma actitud positiva con la que Yadhira Carrillo ha hecho frente a la complicada situación que enfrenta su marido, quien desde hace casi dos años se encuentra detenido en el Reclusorio Norte, es como la actriz fue vista a su llegada al centro penitenciario a donde acude religiosamente cada semana para poder encontrarse con su esposo. Y aunque el caso de su pareja pinta para ser largo, la actriz no pierde la esperanza de que las cosas se van a resolver favorablemente para ellos, por lo que ha encontrado la forma de hacerle frente a esta situación con muy buena cara, algo que ha aprendido a lo largo de este proceso y que sin duda le ha ayudado a hacer más llevadera esta dura etapa.

Así lo reveló la protagonista de telenovelas como Amarte es mi Pecado a su llegada al reclusorio, en donde se tomó un tiempo para hablar con la prensa, dejando en claro que, pese a lo complicados que han sido los últimos dos años, ella ha encontrado la forma de ser feliz. “Lo más importante, siempre lo he pensado, en donde estés, debes ser feliz, para empezar”, compartió la intérprete a los micrófonos del programa Suelta la Sopa, al ser cuestionada sobre su estado de ánimo ahora que se encuentra lejos de su marido y tener que enfrentar muchas fechas importantes, como su reciente aniversario de bodas, por separado. “No puedes esperar a estar en el mejor lugar para ser feliz, ni esperar a que sea mañana para ser felices, eso es muy importante. Como quiera las cosas pasan, todo pasa”, agregó la interprete de forma emotiva con una sonrisa en el rostro.

Sin duda alguna, esa actitud positiva con la que se ha dejado ver últimamente se ha visto reflejada en su apariencia. Y es que Yadhira sorprendió a todos al lucir un nuevo look a su llegada al reclusorio, con el que sin duda luce muy fresca y diferente, pues optó por cortar un poco su pelo y lucir un poco más castaña. Sobre este cambio, la actriz aseguró que a su marido le ha gustado mucho, aunque dijo, la prefiere con el pelo largo. “Le gusta verme con el cabello largo, pero respeta mucho mis decisiones. Y le gusta ver que me arreglo, que vengo y que siempre traigo como algo nuevo, diferente, las uñas de otro color...”, comentó de muy buen humor.

Yadhira y la vida en casa sin su marido

Desde que su esposo fue detenido, la dinámica en casa de Yadhira cambió por completo, así lo reveló la actriz en una reciente entrevista, en la que a corazón abierto dio detalle de cómo ha logrado adaptarse para hacer frente a la ausencia de su compañero. “No me siento desprotegida porque él siempre está en cada espacio de esta casa. Tengo cerrado el comedor, tengo cerrada la sala principal… Cuando él venga se abre como siempre, como siempre estaba, por supuesto. Ahorita la casa para mí es un luto, pero va a ser un luto que, si Dios nos permite, podremos abrir…”, dijo durante una charla con el programa Despierta América, sin perder las esperanzas de ver próximamente a Juan entrar de nuevo por la puerta de su hogar.

Eso sí, en medio de toda la situación que ha acontecido, la protagonista de telenovelas ha sabido llenarse de fortaleza, misma que le ha permitido ponerse de pie ante el hecho de que su marido lleve fuera de casa desde hace más de un año. “No me detengo a pensar en nada en la mañana cuando no está, en la noche cuando me voy a dormir. Un año tres meses de vivir eso, de sentir la soledad de casa… todo eso, no lo siento, porque no me dejo, no me dejo porque no me autocompadezco, porque no quiero sufrir…”, dijo para el espacio antes citado.

