Evaluna comparte algunos detalles de la próxima boda de los Montaner

Luego de la idílica boda de Evaluna Montaner y Camilo, celebrada en febrero del año pasado, los Montaner ya se preparan para un nuevo evento de esta magnitud. Y es que hace tan solo unos meses, Ricky Montaner y su novia Stefania Roitman decidieron dar un paso más en su relación y se comprometieron en octubre de año pasado, por lo que ya han comenzado a planear su boda. Como era de esperarse, la menor de los hijos de Ricardo Montaner se ha mostrado muy emocionada por la próxima boda de su hermano, tanto, que ha procurado involucrarse en la planeación hasta donde le es posible, siempre de la mano de su cuñada, con quien ha formado un lazo muy fraternal.

Así lo ha revelado la misma Evaluna en una reciente entrevista, en donde además de hablar de la ilusión que le causa ver llegar a Ricky y a Stefi al altar, ha compartido algunos detalles de lo que la pareja está preparando, dejando en claro que ella ha querido formar parte de todo este proceso y que los futuros esposos le han permitido involucrarse. “Estoy tratando todo el tiempo de meter la cuchara y preguntar qué música va a haber, quién va a tocar, dónde va a ser, cosas así. Estamos en un proceso muy bonito y ella (Stefi) siempre me ha hecho sentir como muy hermana de ella desde el principio y eso siempre es un gran plus”, comentó ilusionada en entrevista para Infobae.

La también actriz ahondó más en el tema y reveló cómo es su relación con su futura cuñada, dejando en claro que entre ambas existe un vínculo muy especial y el orgullo que siente porque Stefania forme parte de su familia. “Ella es lo máximo y es perfecta para Ricky, son los dos igual de raros y locos, son perfectos, y estoy muy emocionada porque están en todo el proceso de planear la boda, y yo amo todo lo que tenga que ver con las bodas”, agregó, reiterando lo mucho que le ilusiona ser parte de este gran momento.

En ese mismo sentido, Evaluna fue cuestionada sobre la posible fecha en la que pudiera realizarse el esperado enlace de su hermano. Sin embargo, la cantante dejó en claro que, pese a estar muy involucrada en la organización, los novios no le han hecho saber si es que ya han elegido una fecha. Eso sí, reveló que la boda no se celebrará en los próximos meses, por lo que es seguro que se lleve a cabo hasta 2022. “No la sé, si es que la tienen, no la sé. Sé que es el año que viene, pero por ahora no tienen fecha exacta”, compartió.

¿Quién de los hermanos será el primero en convertirse en papá?

Aunque Evaluna siempre ha dejado en claro su gran deseo de convertirse en madre, e incluso ha revelado que le gustaría formar una familia muy numerosa al lado de su esposo Camilos, todo parece indicar que por el momento no está en sus planes traer a nuevo ser al mundo, pues al ser cuestionada sobre el tema de la maternidad, la cantante se apresuró a asegurar que con seguridad será su hermano Mau el que los convierta en tíos. “Mau y Sara yo creo que van a ser los primeros, sin duda. Están juntos hace mucho tiempo. Y bueno, también tengo cuatro sobrinos hermosísimos de parte de mis hermanos mayores”, expresó la intérprete.

