Fernanda Castro sobre Peña Nieto: ‘Estaré con él agradecida toda la vida’

El tiempo que Sofía, Fernanda y Regina vivieron en Los Pinos fue sin duda una etapa muy importante en sus vidas. Y aunque en el pasado han reconocido que aquellos años en los que formaron parte de la familia presidencial atravesaron por momentos difíciles debido a la constante exposición pública, así como a las críticas, también han hablado de los aspectos positivos de esta experiencia. Cuestionada sobre este tema, la segunda de las hijas de Angélica Rivera y José Alberto Castro ha reconocido estar muy agradecida por quien fuera el marido de su mamá, Enrique Peña Nieto.

Hace casi un mes, El Güero Castro concedió una sincera entrevista en la que compartió su opinión respecto al político mexicano, oportunidad en la que, con toda la sinceridad, manifestó su agradecimiento por el tiempo que sus hijas compartieron el techo con él y su familia. Al ser cuestionada sobre estas declaraciones en una reciente visita a México -en la que junto a sus hermanas festejaron su papá en su cumpleaños-, Fernanda coincidió con el sentir del productor. “Sí, sí, yo estaré con él agradecida toda la vida, igualmente, siempre fue un trato con mucho cariño”, aseguró la joven en un encuentro con la prensa retomado por el periodista Edén Dorantes. Sin embargo, ante la insistencia de los medios por conocer más detalles sobre lo que vivió su mamá en su pasada relación con Peña Nieto, la mediana de las hermanas Castro Rivera dejó clara su intención de respetar ese aspecto de la vida privada de la actriz.

En el pasado la joven estudiante de música ha contado, a petición de sus seguidores, que algo echa mucho de menos de sus épocas como parte de la familia presidencial era el poder disfrutar de algunos espacios de la histórica Residencia Oficial de Los Pinos. “Me gustaban mucho los jardines porque estaban enormes y hermoso todo el tiempo. Si pueden verlos, vayan a verlos y obviamente había muchas cosas que no me gustaron. Bye”, dijo en sus Instagram Stories en junio del año pasado, dejando entrever que también hubo algunas experiencias no tan gratas.

‘El Güero’ Castro y Enrique Peña Nieto

Hace casi un mes el productor habló de su relación con el ex Presidente de la República, quien por varios años estuvo junto a sus hijas durante el tiempo en el que estuvo casado con Angélica. “Sí tuve el gusto de conocerlo. Siempre lo he dicho, le voy a agradecer el hecho de cómo trató a mis hijas, nunca hizo una diferencia, para mí eso era lo importante, nunca hizo una diferencia entre mis hijas y sus hijos”, comentó El Güero al ser entrevistado por Jorge El Burro Van Rankin para el programa Hoy, refiriéndose a Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretelini, quienes llegaron a establecer una linda relación fraternal con sus hijas. Otro de los aspectos a los que se refirió Castro sobre este tema fue el de las críticas de las que tanto sus hijas como las del exmandatario fueron objeto durante el sexenio de Peña Nieto, las cuales no se detuvieron ni por el hecho de que fueran menores de edad. “Sí me enojaba, hay gente con muy poco criterio, gente que no se midió en muchas de sus expresiones, de sus formas o de sus ataques y creo que no fueron justos”, comentó.

¿Qué opina Fernanda de las críticas?

La misma Fernanda ha expresado de viva voz su opinión ante las críticas que ella y sus hermanas ha recibido desde que eran más pequeñas. En una interacción con sus seguidores en Instagram, la joven dejó clara su postura de no darle importancia a comentarios negativos y malintencionados. “Creo que lo más importante es que tú escoges las batallas que quieres luchar, y los problemas que quieres que te importen, entonces las cosas que nos comentan, como no son de verdad, no nos afectan”, aseguró Fernanda, refiriéndose específicamente a las palabras hirientes que algunos internautas lanzan escudándose detrás de una pantalla. “El hate es algo que tú reflejas, como tú reflejas lo que haces y lo que dices, por inseguridades tuyas, mismas, y cuando le mandas odio a alguien, es porque hay algo mal en ti y al final todo se regresa. Yo creo mucho en el karma, entonces, yo siempre le deseo el bien a todo el mundo, como que yo tengo fe que el mundo va a ser un lugar de amor y de paz, y que todos vamos a poder vivir en algún momento en armonía”, comentó.