Rebel Wilson presume su nueva figura en la playa

Sin duda alguna, Rebel Wilson se ha convertido en un ejemplo de superación y una inspiración para muchas personas. Y es que la actriz lleva poco más de un año de esfuerzo y disciplina para lograr convertirse en la mejor versión de sí misma, algo que se ha visto reflejado en su aspecto y en su ánimo, pues la misma actriz considera que ahora se siente más cómoda con su cuerpo y su imagen, algo que se refleja en las imágenes que suele compartir en sus redes sociales, en las que se le puede ver con una enorme sonrisa en el rostro y una actitud muy positiva. Tal y como lo ha hecho recientemente al compartir una linda postal con la que sin duda ha sorprendido a sus millones de seguidores, quienes no han dejado de aplaudir el compromiso que ha mostrado la protagonista de películas como Pitch Perfect a lo largo de todo su proceso.

A través de su perfil de Instagram, Rebel compartió una fotografía en la que se le puede ver de lo más sexy, posando en la playa en un traje de baño color negro con el que resaltó su esbelta silueta, demostrando así que todo es posible cuando hay disciplina y perseverancia, pues ella ha logrado perder poco más de 30 kilos en un año, algo de lo que sin duda se siente muy orgullosa y lo demuestra con este tipo de postales, con las que sin duda termina inspirando a muchos de sus seguidores. “Creo que quiero mudarme a Florida”, escribió la intérprete al pie de su aplaudida imagen, haciendo referencia al lugar en el que se encuentra disfrutando del sol y la playa.

A pesar de que se siente muy orgullosa de su cambio y de lo que ha logrado en los últimos meses, ha reflexionado sobre el tiempo que le llevó el darse cuenta de todo de lo que era capaz, por lo que en ocasiones no puede evitar sentirse triste por no haber comenzado con este proceso antes. “Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizás debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, no 40. Pero el viaje de todos es diferente, y no es una carrera ni una competencia”, dijo a InStyle recientemente.

El motivo de su impactante cambio

Aunque Rebel Wilson ha logrado perder varios kilos y ahora luce muy delgada, lo cierto es que la actriz no decidió comenzar este gran proceso por una cuestión de imagen, sino por querer llevar una vida más saludable, siendo la pérdida de peso una de las consecuencias de su cambio de hábitos. "Mi objetivo nunca fue ser delgada. Sigo siendo yo. Me encanta tener curvas y sigo siendo curvilínea, pero en una versión más saludable. Ese era mi objetivo", confesó recientemente a la revista People.

La actriz de películas como Bridesmaids asegura que con su ejemplo, busca inspirar a más personas a hacer un cambio significativo en sus vidas, demostrando que todo se puede lograr cuando te lo propones. "Solo trato de animar a todos a que sean la versión más saludable de sí mismos… Eso no significa necesariamente tener que ser más delgada, solo significa no tener hábitos poco saludables. Me gusta pensar que me veo bien de todas las formas", agregó, regalándole un valioso tip a todos sus seguidores que están inmersos en un proceso parecido al de ella: "Me dijeron que caminar era la mejor manera de perder la grasa corporal que me sobraba".

