'Sí tenemos planes de casarnos...', el novio de Sofía Castro se sincera

Sin duda alguna, Sofía Castro atraviesa por un momento muy especial en su vida. Y es que además del éxito profesional, pues tiene varios proyectos por estrenar, el amor le sonríe como nunca, pues desde que inició su relación con Pablo Beront la hermosa actriz se ha dejado ver de lo más enamorada en todos lados, siempre acompañada de su guapo novio. Y aunque en más de una ocasión la hija mayor de Angélica Rivera se ha referido a la posibilidad de llegar al altar de la mano de Pablo, ahora ha sido él quien ha revelado que sí tiene intenciones de boda con Sofía, con quien lleva casi dos años de noviazgo.

Dejando de lado la discreción que lo ha caracterizado a lo largo de su relación con Castro, pues incluso mantiene sus redes sociales privadas, el joven galán abrió su corazón para referirse a su noviazgo con la actriz, dejando en claro sus intenciones a futuro con ella, así como el gran amor que le tiene. “Sí tenemos planes de casarnos, sin embargo, no hemos concretado nada aún. Mientras tanto, estamos consolidando nuestra relación, reafirmando todo para las cosas cuajen de lo mejor y mientras seguirle dando tiempo a nuestra relación”, confesó Pablo en entrevista con la revista Clase, durante un evento al que asistió como acompañante de su guapa novia.

En ese mismo sentido, Bernot se refirió a la forma en la que han logrado consolidar su relación, a pesar de que sus respectivos compromisos laborales en ocasiones les impiden poder pasar más tiempo juntos, por lo que han aprendido a sacarle el máximo provecho al tiempo que suelen compartir. "La relación con Sofi es maravillosa, estamos muy contentos los dos. Ha sido un poco complicado cuando ella viaja a Estados Unidos para estar con su mamá y estudiar, y cuando podemos nos visitamos y aprovechamos el tiempo al máximo juntos. Pese a todo nos llevamos muy bien, la distancia no nos ha complicado, hemos sabido darnos el tiempo y espacio, nos hemos sabido adaptar y estamos felices”, agregó.

¿Qué ha dicho Sofía sobre sus planes de boda?

En más de una ocasión, Sofía Castro ha dejado en claro que en Pablo Bernot ve al hombre con el que quiere llegar al altar, aunque reconoció que por el momento sus planes están más enfocados en continuar reforzando su relación, antes de convertirse en marido y mujer. “La verdad ahorita no es algo que hemos hablado, así como de ya, y fecha, digo, los dos estamos muy contentos y los dos tenemos los mismos planes de vida y los mismos planes de querer hacer muchas cosas juntos”, comentó la actriz durante una charla que sostuvo con el programa El Break de las 7 de Univision.

A pesar de que insistió en que no tienen planes para una boda cercana, Sofía dejó en claro que Pablo es el hombre con el que quiere compartir el resto de sus días. “Obviamente con todo lo de la pandemia pues nos vino a sacudir, pero no hay anillo todavía, no hay plan de boda, no hay fecha, no nada, pero bueno, ahorita en el camino que estamos caminando juntos pues sí… Todo apunta a que sí”, reconoció finalmente. Y ante la suposición de que al día siguiente su galán le pidiera matrimonio reveló cuál sería su respuesta: “Sí, por supuesto que le digo que sí, quien sabe para cuando la boda con esta pandemia, pero sí le digo que sí”, dijo entre risas.

