Así reaccionaron Eugenio Derbez y Yordi Rosado ante el triunfo del Cruz Azul

Para nadie es un secreto que Eugenio Derbez es un apasionado de la actuación y de la comedia, pues además de su larga trayectoria en la televisión en México, cuenta con exitosas películas de Hollywood en su haber. Sin embargo, tiene además otra gran pasión: el futbol, sobre todo si se trata de su equipo favorito: el Cruz Azul. Por eso no es de extrañar la reacción que ha tenido el intérprete ante el reciente triunfo de La Máquina Celeste ante el Santos Laguna, pues tras más de 23 años, el club logró por fin hacerse de un nuevo título. El actor no dudó en compartir en sus redes sociales algunos vistazos de cómo vivió el partido, desde los momentos en los que los nervios y se apoderaban de él, hasta el instante en el que se dio el pitazo final otorgando la victoria al Cruz Azul. "Somos los campeones", escribió en su cuenta de Instagram al compartir una foto de sí mismo con cara de preocupación, seguida por varias más en su icónico personaje de Ludovico P. Luche portando orgulloso la playera de su equipo. "¡No lo puedo creer!", expresó repetidamente en uno de varios videos que publicó en sus Stories. Y no fue el único famosos que siguió minuto a minuto el triunfo de La Máquina, pues Yordi Rosado también lo hizo, e incluso compartió un clip en el que se escucha su grito de emoción al ver a los jugadores levantando la copa. "Estoy muy contento porque ganó el Cruz Azul pero tengo que cofesarles que no sé cómo manejar esto... Después de 23 años de perder estoy sin palabras", confesó el locutor este lunes. Haz click abajo para ver las reacciones de estos fanáticos del Cruz Azul.

