Eiza González, la mujer más taquillera de Hollywood: 'Esto va para mis mexicanos'

Sin duda alguna, Eiza González ha logrado consolidar su carrera actoral en Hollywood a lo largo de varios años, a base de esfuerzo y preparación, además de su gran talento y su belleza. Tan solo en el último año la actriz logró anotarse dos éxitos cinematográficos con el estreno de los filmes I Care a Lot y Godzilla vs. Kong, dos de las películas más vistas de lo que va de 2021. Por si eso fuera poco, la artista de 31 años acaba de ser incluida en la lista de las estrellas más taquilleras de los últimos tres años, siendo la única mujer en ser contemplada dentro del top 5 de este listado, posicionándose encima de actores como Margot Robbie y Robert Downey Jr. Por supuesto, Eiza no podría estar más emocionada y orgullosa de lo que ha logrado, por lo que no ha dudado en compartir con sus seguidores esta gran noticia, aprovechando la ocasión para dedicarle este éxito a todos los mexicanos.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió el listado hecho por Box Office Star Records, en el que se puede ver su nombre en la posición número cinco, siendo apenas superada por estrellas de la talla de Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith, quienes ocupan los primeros cuatro puestos, lo que convierte a Eiza en la mujer más taquillera de Hollywood. Como era de esperarse, la actriz se ha mostrado muy orgullosa de este reconocimiento, por lo que no ha dudado en agradecer a su público por ponerla en ese lugar de honor al consumir las producciones en las que ella aparece. “Esto va para mis mexicanos y latinos. Porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo porque ustedes son los que van al cine”, expresó conmovida en su perfil de Twitter.

Más tarde, la actriz compartió un sentido mensaje en su perfil de Instagram en donde volvió a hablar de su reciente logro, del cual se mostró orgullosa y en el que hizo énfasis en todo el trabajo que le ha costado llegar a donde está, a pesar de las puertas que se le cerraron en algún momento. “Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer como yo (inserta mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era capaz de llegar a ser una protagonista y que a la gente no le importaba ver mi trabajo, sin embargo, yo sigo adelante. Siempre esforzándome por creer en mí misma cuando mucha gente no lo hacía”, compartió.

Finalmente, Eiza se mostró de lo más orgullosa de este logro, reiterando su agradecimiento a todos sus fans por el apoyo que han mostrado a su carrera y dedicando nuevamente este éxito a todos los mexicanos y a los latinos. “Puede que no sea enorme para algunos, pero para mí, es un momento que nunca pensé que vería. Por mi gente, por los mexicanos y los latinos. Me siento muy orgullosa. Sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerles. Gracias mi gente. Sí se puede”, finalizó emocionada.

La dura confesión de Eiza sobre su camino a la fama

A pesar del éxito y el reconocimiento que Eiza González ha ido ganando a lo largo de los años en Hollywood, para la actriz no ha sido todo miel sobre hojuelas, pues ha tenido que enfrentar algunos obstáculos y dificultades que al final han mermado en su estabilidad emocional y personal, algo de lo que habló recientemente en un tuit, en el que sin referirse a un momento en específico de su carrera, reveló que no la estaba pasando muy bien. “Honestamente, esta industria me destruye a mí y a mi salud mental tan mal a veces...”, compartió de lo más sincera, ganándose el apoyo de sus millones de seguidores, quienes no dejaron de enviarle sus buenos deseos y mensajes de cariño.

