América Guinart se deja ver enamorada en las redes sociales

Para América Guinart la familia ha sido siempre un eje fundamental en su vida, sobre todo sus hijos, por quienes se ha dedicado en cuerpo y alma. Esta guapa tapatía es la más orgullosa y cariñosa mamá para Alex, Camila y América, fruto de su relación con El Potrillo, con quien actualmente lleva una relación cordial y amistosa. Pero esta guapa tapatía es además una radiante abuela, pues hace unos meses nació Cayetana, su primera nieta. Todos estos aspectos de su vida son algo que América suele mostrar en sus redes sociales, sin embargo, en lo que respecta a temas del corazón, ella ha sido un poco más reservada. En el pasado ya había mencionado que desde hace varios años tiene un galán a su lado, sin embargo, no lo había presentado públicamente, hasta ahora. La madre de tres compartió, como nunca antes, algunas fotos junto a su pareja, a quien además le dedicó unas románticas palabras.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Este fin de semana fue muy especial para América, pues celebró el cumpleaños de su novio. Sin dudarlo, tomó su cuenta de Instagram para felicitarlo por medio de un sentido mensaje en el que le agradeció por su amor y apoyo, y no sólo eso, sino que además reveló exactamente cuántos años llevan juntos. “¡Feliz cumpleaños! Gracias por tu amor, tu apoyo incondicional, por estar ahí siempre que te necesito, por cuidarme, respetarme y por 8 años juntos”, escribió en su publicación. “Que Dios te llene de bendiciones, ¡por muchos más Álvaro! ¡Te amo!”, agregó, revelando de paso el nombre de su galán, del que hasta ahora no se sabía su identidad. Aunque no lo etiquetó, al parecer se trata del empresario Álvaro Favier, con quien incluso ha asistido a eventos públicos.

VER GALERÍA

El post estuvo acompañado de un par de fotos, las cuales reafirmaron lo expresado en sus palabras: una muy enamorada América se fundía en un apasionado beso con su novio, mientras él la sostenía delicadamente por la cintura. En la siguiente imagen, la pareja se contemplaba fijamente, abrazados el uno del otro y sonriendo espontáneamente. Aunque la tapatía no reveló detalles de dónde fueron tomadas estas postales, es un hecho que el lugar contaba una espectacular vista, las cual fue el fondo perfecto para su romántico posado.

VER GALERÍA

Otra de las sorpresas que los seguidores de América descubrieron es que no sólo ella y su galán estuvieron de festejo, pues también acudieron como invitados Camila y su esposo Francisco Barba, así como su pequeña Cayetana. La guapa abuela compartió en sus Stories algunas fotos con su amada nieta y un lindo posado familiar de su hija. Con tantos años ya de sólido noviazgo con Álvaro, no es de extrañar que sus hijos tengan una relación cercana a él, tal como ahora se ha reafirmado en una ocasión especial como lo fue su cumpleaños.

VER GALERÍA

¿Qué dice América de casarse de nuevo?

En su papel de madre, América ha sido de lo más entregada, y de hecho ha revelado que ese ha sido uno de los motivos por los que se ha resistido a pensar de nuevo en el matrimonio “Realmente yo decidí no casarme otra vez porque, estuve una vez a punto de casarme, pero me di cuenta que Alejandro, por su carrera, es muy ausente físicamente, entonces, yo pensaba que mis hijos me necesitaban cerca a mí. No me arrepiento para nada, tuve parejas que siempre me permitieron esa cercanía con mis hijos”, reveló Guinart en enero del año pasado en entrevista para Ventaneando.

Sin embargo, conforme el tiempo ha ido pasando, sus hijos han ido forjando sus propios caminos, y no sólo Camila ya inició su propia familia, sino que Alex, el mayor se casó también por el civil. Esta situación ha hecho a América repensar su decisión, por lo que ha dejado ver que ya no descarta por completo la idea de casarse. “He pasado por muchas etapas: cuando recién me separé yo no quería saber como que de hombres en mi vida”, confesó la tapatía al programa De Primera Mano en octubre del año pasado. “Pero de un tiempo para acá tuve una plática precisamente con mi actual pareja, en la que ya me dejó dudando (sobre) si me quiero volver a casar o no. Entonces de repente dije: ‘sí quiero’”, confesó emocionada. “Sabes qué, si quiero volverme a casar, tienes razón, es más estabilidad, sí me quiero volver a casar”, explicó, pero reveló que se ha puesto a sí misma una condición para volverse a casar. “Ahora que se están casando mis hijos, entonces digo: en primer lugar, hasta que se casen los tres”, comentó.

VER GALERÍA