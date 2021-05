Toni Costa pone un alto a los rumores que han surgido a raíz de su separación de Adamari López El bailarín pidió a sus seguidores no caer en información no verificada y sin fundamentos

Sin duda alguna, la noticia de la separación de Adamari López y Toni Costa ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores, pues sin duda eran considerados como una de las parejas más sólidas del espectáculo y su linda historia de amor inspiró a cientos a su alrededor. Sin embargo, ambos tomaron la decisión de continuar por caminos separados, manteniéndose unidos a través del amor que ambos tienen por su pequeña Alaïa, quien se ha convertido en su prioridad en medio de esta etapa de su relación. Como suele suceder en estos casos, ambas partes ha preferido guardarse las razones que los orillaron a tomar esta difícil decisión para ellos, por lo que no han tardado en surgir rumores y señalamientos en torno a su separación, mismos que han llegado a oídos del bailarín español, quien de forma contundente se ha pronunciado al respecto, poniendo un alto de una vez por todas a las especulaciones que se han difundido sin ningún fundamento.

A través de Instagram Stories, Toni compartió un fuerte mensaje en el que se refirió a toda la información que ha surgido a raíz del sorpresivo anuncio de su separación de Adamari, pidiendo en sus seguidores no caer en información no precisa que pueda confundirlos, lamentando que este tipo de publicaciones se hagan a raíz de un momento complicado para ellos como familia. “Lamentable. Hagan el favor de no creer todas las mentiras que están diciendo, no se dejen llevar por lo que inventan, todo eso viene de corazones vacíos y sin amor. El tiempo de Dios es perfecto”, escribió el coreógrafo de Univision.

Hasta el momento, Adamari ha guardado silencio respecto a todo lo que se ha publicado en torno a su separación con Toni, tal y como lo prometió durante el mensaje que compartió en redes sociales en donde confirmó finalmente su decisión de poner un alto a su relación de pareja con Toni, no volvería hablar del tema de forma pública, reservándose el derecho a su privacidad, en medio de este momento tan complicado para ella. “Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido y por todos estos momentos maravillosos que hemos vivido juntos he decidido que éstas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto, estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo en el de mi hija Alaïa, es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo, los quiero mucho”, expresó en el mensaje que compartió en sus redes sociales el pasado 27 de mayo.

El duro comunicado de Toni

Luego de que Adamari López rompiera el silencio respecto a todos los rumores que habían rodeado su vida sentimental en las últimas semanas, los cuales apuntaban a una crisis dentro de su relación con Toni Costa, el bailarín español hizo lo propio y a través de sus redes sociales compartió un sentido mensaje en su perfil de Instagram. “Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional… Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”, escribió el español. “Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor felicidad y estabilidad”, continuó en su mensaje.

“Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”, agregó en su mensaje antes de finalizar pidiendo respeto ante esta difícil decisión. “Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional”, concluyó.

