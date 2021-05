¡Escapada de chicas! Adamari López y su hija Alaïa disfrutan de un fin de semana en las montañas

En medio de uno de los momentos más sensibles de su vida, Adamari López ha hecho las maletas y ha cambiado el clima tropical de Miami por el de las montañas de Utah, lugar en el que se encuentra de excursión de la mano de su hija Alaïa, hasta donde han llegado para asistir a la boda de una amiga cercana de la presentadora de Hoy Día. Por su puesto, esta escapada de fin de semana ha servido a la también actriz para consentir a su hija y para dar un paseo a través de los hermosos paisajes naturales del lugar, reforzando así el vínculo tan especial que tiene con su primogénita.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Adamari y Alaïa han compartido algunos vistazos de su divertida escapada de chicas, en donde las hemos podido ver con mochila en hombro, en medio de caminatas a través del Parque Nacional Zion, posando con las montañas de fondo, caminando a la orilla de algunos arroyos y admirando cada rincón de este paradisíaco lugar. Por su puesto, la conductora y su hija fueron arropadas por sus anfitriones, quienes nunca se separaron de ellas y las guiaron durante toda su estancia, haciendo de este un viaje muy significativo para la actriz, en medio del difícil momento personal por el que atraviesa, pues recordemos que hace tan solo unos días, Adamari confirmó su separación de Toni Costa, su compañero de vida durante 10 años y el padre de su única hija.

Cabe destacar, que durante este fin de semana Toni también se ha refugiado en el cariño de sus seres queridos, pues se dejó en compañía de algunos de sus amigos y familiares, disfrutando de una divertida tarde de golf en un club de Puerto Rico. “No hay nada como disfrutar de la familia y si encima juegan golf, mejor aún”, expresó el bailarín español en Instagram, donde ha compartido una fotografía en la que se le puede ver muy sereno, en compañía de su familia, quienes han posado desde un campo de golf a la orilla de la playa.

Alaïa, la prioridad de Adamari tras su separación

Luego de que Adamari López y Toni Costa dieran a conocer su separación, la conductora se pronunció por primera vez al respecto durante una de sus intervenciones en el programa Hoy Día, en donde conmovida habló de cómo atraviesa por este momento, y de la forma en la que ha procurado hacer de este episodio lo más llevadero para su pequeña Alaïa, quien se ha convertido en el centro de su vida, sobre todo en momentos como el que atraviesan como familia.

“Es una niña de seis años y necesita lo mejor de ambos padres, el futuro no lo sabemos, pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer, fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones y más aun en este momento en el que lo que yo haga tiene un efecto sobre mi princesa Alaïa, ella sabe que tiene dos padres que la aman, que siempre vamos a estar para ella en todos momento, es eso estamos enfocados y en eso pongo mi energía todos los días de mi vida”, aseguró.

