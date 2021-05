Victoria Ruffo revela que ya es suegra por partida triple

Sin duda alguna, Victoria Ruffo suele ser una mujer muy reservada a la hora de hablar de su vida personal, sobre todo cuando se trata de sus mellizos Vicky y Anuar, a quienes ha criado fuera del foco mediático, por lo que es poco lo que se conoce sobre sus vidas. Sin embargo, la actriz no está cerrada a compartir con su público algunos detalles de lo que sucede al interior de su intimidad y la de sus hijos, por lo que en un reciente encuentro con los medios la protagonista de telenovelas como La Madrastra ha dejado a más de uno sorprendido al revelar que ya es suegra por partida triple, pues además de que su hijo mayor, José Eduardo Derbez, quien recientemente comenzó una nueva relación, sus mellizos de 16 años se encuentran enamorados y muy felices por el momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la misma Victoria durante una amena charla que sostuvo con la prensa, en la que como pocas veces se refirió a la vida de sus hijos, mostrándose de muy buen humor y espontánea a la hora de revelar que sus mellizos ya no son solteros, e incluso mostrando cierto orgullo por lo que sucede en las vidas de todos sus retoños. “Ya tiene novia mi hijo Anuar, y ya tiene novio mi hija Vicky…”, comentó la guapa actriz luego de que fuera cuestionada acerca de la relación que José Eduardo sostiene con Paola Dalay desde hace unos meses.

De hecho, antes de desvelar los romances de sus tres hijos, la actriz se refirió a la relación de su hijo mayor, dejando en claro que hasta el momento no ha hablado con José Eduardo al respecto y que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a la joven que ha robado el corazón de su guapo hijo. Sin embargo, dijo que está enterada de que su hijo tiene un noviazgo con Paola, a quien solo ha conocido a través de las fotografías que su hijo ha compartido en sus redes sociales.

VER GALERÍA

Durante su charla con la prensa, Victoria también fue cuestionada respecto a la idea de convertirse en abuela, ahora que José Eduardo se encuentra muy enamorado. Sin dudarlo, la actriz respondió de manera tajante, dejando en claro que aún no está lista para esa etapa de su vida. “No, ahorita no”, expresó de muy buen humor y con una sonrisa en el rostro, dejando en claro que al final la decisión es de su hijo, pues ya es un adulto que toma sus propias decisiones, por lo que no está cerrada a la idea de convertirse en abuela.

¿Ha visto ‘De Viaje con los Derbez’?

En la misma charla con los medios de comunicación, Victoria Ruffo también se refirió al reality que protagoniza su hijo José Eduardo, al lado de la familia Derbez, el cual se estrenó hace apenas unas semanas y que sin duda ha resultado ser todo un éxito. Sobre este programa de televisión, la actriz reveló que no ha visto ni la primera ni la segunda temporada, aunque reconoció que ha recibido muy buenos comentarios sobre la participación de su hijo mayor. “No yo no he visto ningún reality de esos…”, dijo entre risas en declaraciones retomadas por el programa Hoy. “A mí lo que sí me ha gustado mucho que es lo que la mayoría de la gente me ha dicho que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático. Muy ocurrente, muy ingenioso…”, contó, para luego destacar las cualidades de su primogénito. “Nunca lo he visto enojado, nunca lo he visto de malhumor, la verdad sí, es un buen chico…”.

VER GALERÍA