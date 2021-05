El romántico mensaje de Adal Ramones para su esposa Karla: '¡Más de 8 años de convivir y soñar despiertos!'

Sin duda alguna, Adal Ramones se ha caracterizado por ser un personaje de lo más transparente y sincero. Prueba de ello son sus redes sociales, donde el actor da cuenta de lo que ocurre en su día a día, así como de los momentos más entrañables que vive al lado de su familia. Tal y como sucedió recientemente, cuando el presentador se dejó ver de lo más enamorado de su esposa, Karla de la Mora, con quien ha escrito una linda historia de amor desde hace ya unos años, la cual se ha visto complementada por el pequeño Cristóbal, el primer hijo en común de la pareja, quien se ha convertido en el centro de sus vidas. Es por eso que el actor ha querido dedicarle unas románticas palabras a su mujer, sin celebrar una ocasión en específico o una fecha en especial, solo por el simple hecho de celebrar su amor.

A través de su perfil de Instagram, Adal compartió unas lindas fotografías en las que se le puede ver de lo más feliz y enamorado, abrazando y besando a su esposa, mientras disfrutan una tarde de playa en Isla Mujeres. Junto a las lindas postales, el presentador compartió unas románticas palabras en las que dejó en claro el gran amor que tiene por la madre de su hijo, así como el tiempo que les ha tomado el construir su relación. “Y de todas las personas me escogiste a mi... #youmakemehappy Mi Güera hermosa, la más bella y ¡súper divertida! ¡Nadie cómo tu para la aventura y la risa! ¡Más de 8 años de convivir y soñar despiertos! Vamos por más cosas maravillosas que alegren el corazón, de esas que nos llenan el espíritu. Te amo Güera”, compartió el intérprete de lo más emocionado.

Por su lado, Karla replicó las mismas fotografías en respectivo perfil de Instagram, donde además compartió una hermosa reflexión sobre lo que ha significado la presencia de Adal en su vida. “Dios nos tiene a nuestro compañero, solamente hay que confiar y esperar en Él. No antes, ni después... ¡sino cuando debe de ser!”, compartió de la Mora de lo más conmovida. Por supuesto, Adal no tardó en contestar el gesto de su esposa, y debajo de la publicación de Karla escribió: “Te amo”, refrendando una vez más el gran amor que tiene por ella.

Así nació su historia de amor

Sin duda alguna, Adal Ramones se ha caracterizado por ser un romántico empedernido, por lo que es común verlo gritar su amor por Karla a los cuatro vientos cada que tiene oportunidad. Es por eso que para su aniversario de bodas número tres, el actor le dedicó unas hermosas palabras a la madre de su pequeño Cristóbal, un momento que aprovechó para recordar el día en el que la conoció, un momento que sin duda ha quedado guardado para siempre en es sus corazones y que a la distancia Adal recuerda con mucho cariño.

“Un día viajé a Vallarta (hace casi 8 años) y en la sala de abordar del aeropuerto me topé con ella, decidí sacarle plática y resultó ser de lo más divertido. Le pedí el teléfono y sólo me puso como condición que le llamara dentro de tres meses, me esperé y así lo hice. Coincidimos en muchas cosas, pero fue su hermoso corazón, su nobleza y entrega a los demás, lo que me dio tanta alegría al corazón. Y fue así como, después de cuatro años y medio de noviazgo, le propuse matrimonio. Deseaba con toda el alma vivir cerca de ella; poder despertarme y verla junto a mí, pasear juntos y construir mi vida con cada anécdota vivida en pareja”, compartió el actor en una publicación hecha en su perfil de Instagram a propósito de su tercer aniversario de bodas, el cual celebran en agosto.

