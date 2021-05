Toni Costa reaparece tras anunciar su separación de Adamari López

El pasado 27 de mayo, Adamari López y Toni Costa sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación, luego de 10 años de estar juntos y de haber procreado a una hermosa niña de nombre Alaïa. Sin revelar los motivos que los llevó a tomar esta decisión, la pareja dejó en claro que seguirán unidos a través del amor que tiene por su pequeña, así como por el cariño que aún existe entre ellos. Tras haber compartido su postura ante este difícil momento, el bailarín español ha retomado la actividad en sus redes sociales, en donde se ha dejado ver de nuevo en compañía de su familia y de sus amigos, disfrutando de una divertida tarde de golf.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, el coreógrafo de Univision se mostró tranquilo, posando al lado de algunos amigos, con quienes compartió una tarde en el capo de golf, un deporte que a Toni le apasiona muchísimo y que incluso suele compartir con su pequeña Alaïa, quien desde hace un tiempo ha comenzado a tomar sus primeras lecciones. Junto a la fotografía que ha causado revuelo entre sus fans, el bailarín compartió un mensaje en el que se mostró de lo más agradecido por tener la oportunidad de compartir este momento de deporte en compañía de sus amigos. “No hay nada como disfrutar de la familia y si encima juegan golf, mejor aún”, expresó Toni.

Por su puesto, sus fans no han tardado en reaccionar a la imagen, mostrándose aún consternados por el sorpresivo anuncio de su separación de Adamari, pues sin duda eran una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, y de las más queridas por sus fans. Además, los seguidores del actor, no dudaron en mostrarle su respaldo ante la nueva etapa de vida que enfrenta, así como por el proceso personal y emocional que atraviesa a raíz de su separación.

VER GALERÍA

Fue a través de sus redes sociales donde Adamari López de viva voz confirmó la noticia que puso muy triste a muchos de sus fans, quienes se sentían inspirados por el amor de la pareja. Consciente de todo esto, la actriz, que en un inicio había confirmado esta información a través de un texto enviado a la periodista del diario La Opinión, Mandy Fridmann, finalmente comentó en un video que compartió en Instagram: “Hola mi gente linda y quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni, sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que lo escuchen de mí”, expresó Adamari al inicio de un clip de poco más de un minuto y medio de duración. “Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable, y ha sido precisamente esta etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”, explicó, dejando en claro que por el momento lo más importante es el bienestar de su pequeña Alaïa.

¿Qué dijo Toni al respecto?

Por su parte, Toni Costa también compartió un comunicado en su perfil de Instagram, en el que habló de la decisión que como pareja tomaron sobre su relación, dejando en claro siempre el gran cariño que tiene por la madre de su hija. “Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional… Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”, escribió el español. “Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor felicidad y estabilidad”, continuó en su mensaje.

“Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”, agregó en su mensaje antes de finalizar pidiendo respeto ante esta difícil decisión. “Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional”, concluyó.

VER GALERÍA