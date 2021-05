Enamorada, Andrea Meza confiesa que su novio no se ha separado de ella desde su triunfo

Luego de que la misma Andrea Meza confirmara que se encontraba saliendo con el popular tik toker Ryan Antonio, la pareja se dejó ver junta por las calles de Nueva York, ciudad en la que radica actualmente la chihuahuense y desde donde ha vivido sus primeras semanas como Miss Universo, finalmente ha confirmado que el guapo estadounidense ya es su novio. Así lo hizo saber durante una reciente entrevista en la que habló sobre lo emocionante que han sido todo tras haber ganado la corona de Miss Universo y en la que no pudo evadir los cuestionamientos sobre su vida personal, aprovechando la ocasión para dejar en claro de una vez por todas que su corazón está muy contento en estos momentos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con la sinceridad que tanto la ha caracterizado, Andrea Meza abrió su corazón para hablar de su relación con Ryan, confirmando finalmente que se encuentra en una relación con él, algo que muchos de sus fans ya esperaban desde hace tiempo, sobre todo después de que se dejaran ver juntos en la Gran Manzana. “Eso les encanta preguntarme y les encanta especular. Seré muy breve, sí tengo novio. Él está soñado porque estamos con la banda de Miss Universo, siempre me apoya en absolutamente todo y está super contento conmigo”, expresó la hermosa mexicana durante una charla que sostuvo con el programa Venga la Alegría.

Por otro lado, la también ingeniera en sistemas abordó los rumores que siempre rodean a todas las reinas de belleza, los cuales apuntan a que las organizaciones de concursos como lo es Miss Universo les prohíben a sus ganadoras tener novio o pretendientes, algo que la misma Andrea se encargó de negar, luego de confirmar su noviazgo con Ryan. “No te lo prohíben, simplemente es aprender a separar. Es un trabajo, estás aquí y no vas a llevar a tus hijos o esposo al trabajo. Es lo mismo, estoy enfocada en lo que tengo que hacer. Tengo mi tiempo personal para mi familia, novio y amigos, pero también tengo tiempo para estar aquí con la banda y presente en mi trabajo”, explicó Meza, quien nunca perdió la sonrisa de su rostro.

VER GALERÍA

La admiración de Ryan por Andrea nació incluso antes de que la mexicana se coronara como Miss Universo, algo que quedó en evidencia durante una entrevista que Meza ofreció a la cadena Telemundo previó al certamen, en donde incluso tuvieron un enlace con el tik toker, quien aprovechó para reconocer el trabajo de la chihuahuense y reiterarle su admiración. Por su lado, la Miss Universo admitió que también conocía su trabajo y que incluso practicaba su inglés con sus videos. “Te deseo mucho éxito en tu competencia, pero yo sé que vas a ganar, porque vi tus videos de tu preparación, en Instagram y Tiktok y te ves increíble”, le dijo Ryan a Andrea durante el Live. Agradecida con él, Andrea respondió: “La verdad es que no lo esperaba, qué agradable sorpresa Ryan, verte por aquí. Debo decirte que eres de mis maestros de inglés, porque practico contigo todos los días”, comentó Andrea refiriéndose a que ella también es fan de sus publicaciones.

Sus primeros días como Miss Universo

Más allá de todo los rumores que han rodeado su vida tras convertirse en Miss Universo y del interés mediático que su vida personal pueda generar, Andrea no podría estar más feliz y emocionada de portar con orgullo esta importante corona y de representar a su país con todo el corazón, por lo que no ha dudado en compartir sus primeras impresiones sobre su reinado. “Ha sido una locura, han sido tantas actividades en tan poco tiempo que me ha costado irlo asimilando pero ha sido increíble cada uno de los momentos. Desde que llegué al concurso internacional me prometí que iba a disfrutar cada segundo de esta competencia, y creo que eso es lo que me ha ayudado a disfrutarlo tanto, a vivirlo a flor de piel, y que me ayudó a llegar tan lejos en la competencia…”, dijo recientemente en una entrevista concedida a ¡HOLA! TV.

VER GALERÍA