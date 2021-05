Agradecidos, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca celebran los primeros 7 meses de vida de su hija Blu

La felicidad se volvió una constante en la vida de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi desde la llegada de su pequeña Blu Jerusalema, su primera hija. Y aunque hace unas semanas enfrentaron un complicado episodio como papás, pues su pequeña tuvo que ser sometida a una cirugía, debido a la condición de paladar hendido con la que nació, lo cierto es que la pareja se encuentra completamente entregada a esta nueva faceta de su vida, disfrutando con cada etapa de su pequeña, algo de lo que han dado muestra en sus redes sociales, las cuales se han llenado las postales más lindas en las que han quedado capturados los momentos más entrañables que viven como familia. Tal y como sucedió recientemente, cuando los orgullosos padres celebraron los primeros siete meses de vida de Blu, dedicándole las palabras más tiernas con las que han dejado en claro el gran amor que tienen por su bebé.

A través de su perfil de Instagram, Sharon compartió una serie de imágenes en las que se dejó ver disfrutando plenamente de su faceta de madre, cargando a su pequeña en brazos y posando frente al espejo. Junto a sus tiernas fotografías, la modelo compartió unas lindas palabras, en las que se dejó ver sorprendida por lo rápido que ha pasado el tiempo y por lo grande que luce la tierna Blu. “Mi ángel cumple 7 meses hoy. ¿A dónde va el tiempo? Siento que fue ayer que estaba embarazada, mi chiquita estoy tan agradecida por ti”, compartió la guapa venezolana.

Por su lado, Gianluca compartió un lindo video en el que se dejó ver de lo más enamorado de su bebé, cargándola en sus brazos y dando un paseo por su hermosa finca, mientras se escucha de fondo una linda reflexión sobre el amor. “Pero el amor es pasión. Obsesión. Alguien sin quien no puedes vivir. Yo digo, enamórate perdidamente, encuentra a alguien a quien puedas amar como loco y que te amará de la misma manera. ¿Cómo lo encontrarás? Bueno, olvida tu cabeza y escucha tu corazón. Y yo no escucho ningún corazón, porque la verdad es, cariño, no tiene sentido vivir tu vida sin esto. Hacer el viaje y no enamorarse profundamente significa que no has vivido una vida en absoluto. Pero tienes que intentarlo porque si no lo has intentado, no has vivido”, compartió emocionado el excéntrico millonario en su perfil de Instagram.

Jerusalema y su valentía en la operación

El mes pasado, días antes de cumplir seis meses de edad, Jerusalema entró por primera ocasión al quirófano, un momento que representó un gran reto para sus papás quienes, en todo momento, estuvieron muy al pendiente de su evolución y se solidarizaron con los padres que, como ellos, se encuentran enfrentando algún problema de salud de sus hijos: “Ella fue tan valiente, gentil y dulce a pesar de todo, ¡me enorgullece ser su padre! Con lágrimas en los ojos, les digo que mi corazón está con todos los padres que pasan por experiencias de salud con sus bebés. Espero que estén siempre protegidos. Ahora estamos en casa. ¡Estamos muy agradecidos y bendecidos!”, escribió el italiano luego de la cirugía de su bebé.

En otra entrevista, Gianluca habló de ese momento tan personal que recuerda con mucha claridad, feliz de haber pasado la página de aquel día en que simplemente se vio sumergido en un mar de emociones. “La operación salió muy bien, estamos muy felices de verdad, pero te juro que verla sufrir después de la cirugía fue una de las experiencias más duras de mi vida, fue increíble…”, compartió el también DJ en entrevista con la comunicadora Caterina Valentino, en una transmisión a través de sus redes sociales. En ese espacio, además reveló cómo fue para él volver a tener de frente a su bebé, quien es simplemente su mayor ilusión. “Cuando la tenía en mis brazos, que estaba llena de sangre, fue increíble, sufrí muchísimo. Porque un angelito así claramente pasa, pero no tendrían que sufrir…”, dijo.

