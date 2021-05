Dulce María al hablar del nacimiento de su hija: 'Di gracias a Dios que estuviéramos vivas' La ex RBD contó cómo se sintió tras poder tener a su bebé en brazos

La vida de Dulce María dio un tierno giro al debutar como mamá de la pequeña María Paula hace apenas algunos meses, tras vivir una dulce espera en la que además de permanecer ilusionada, atravesó por instantes de angustia, pues la noticia del bebé que venía en camino se dio en medio de la pandemia. Sin embargo, la cantante y actriz se llenó de fortaleza para seguir adelante, tomando todos los cuidados necesarios desde el primer instante, debido a las visitas que de manera recurrente tenía que realizar al médico, quien supervisaba a través de ultrasonidos que todo estuviera en orden. Por fortuna, la intérprete ha pasado la página de esos días complicados, feliz de que hoy las cosas fluyan de manera favorable, mientras asume con total ilusión esta nueva faceta, en la que además cuenta con todo el apoyo de su esposo, Paco Álvarez.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A corazón abierto, Dulce María habló de la manera en que se dio todo a lo largo de esos meses, en los que luego de sentir que algo extraño estaba pasando, pudo recibir una grata noticia. “Yo de repente me empecé a sentir mal y rara y no sabía si era el virus (el Covid-19) o qué tenía, hasta que después de un mes me enteré que estaba embarazada…”, reveló durante una reciente entrevista concedida a People en Español, recordando que por aquellos días también estaba grabando el proyecto televisivo de Falsa Identidad, el cual tuvo que hacer una pausa en marzo de 2020 debido a las medidas sanitarias.

Durante la charla, Dulce María también habló de la mezcla de emociones que tal circunstancia detonó en ella, pues de inmediato hizo todo para cuidarse y que las cosas marcharan por buen camino. “Era un claro mensaje de que tenía que ser fuerte y que mi prioridad era protegernos a mi bebita y a mí. También fue bastante angustiante el tema del embarazo porque no sabía nada del virus. De hecho yo era de alto riesgo al estar embarazada. Tenía que regresar a trabajar para terminar la telenovela. Era todo muy angustiante, pero esa luz de esperanza y estar viviendo el milagro de que se formara (mi bebé, fue maravilloso) …”, explicó a People en Español.

VER GALERÍA

En ese espacio, la ex RBD dio detalles de los cuidados que tomó para permanecer protegida, algo que finalmente resultó favorable durante el proceso. “Cada vez que iba a los ultrasonidos obviamente con mascarilla, cubrebocas, guantes, lentes, iba con mucho miedo. Pero cada vez que escuchaba su corazón y (veía) cómo se formaban las partes de su cuerpo, y saber que eso era de mí, era un milagro…”, explicó la actriz, para revelar en otro momento cómo se sintió al tener a María Paula por fin en sus brazos. “Le di gracias a Dios que estuviera conmigo, que estuviéramos vivas, de conocerla por primera vez y saber que era nuestra primera cita en persona, ya frente a frente…”, aseguró.

"Un amor inmenso"

Lo cierto es que la llegada de María Paula ha permitido a Dulce María tener otra perspectiva de la vida, enteramente ilusionada por este instante en que su corazón desborda de amor. "Creo que cuando nace un bebé, también nace una mamá, nace una mujer…”, contó en días pasados en entrevista con Primer Impacto, para luego revelar cómo ha logrado acoplarse a esta nueva faceta que le ha dado la oportunidad de atesorar importantes aprendizajes. “Ahora sí que adaptándome porque las desveladas y todo el cansancio, pero también es un amor inmenso que te desborda, que nunca antes lo había conocido”, aseguró.

VER GALERÍA