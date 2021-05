El encuentro de Kailani Ochmann y Baby Chicharito en el lugar más feliz de la Tierra

En el mundo de las redes sociales los hijos de los famosos ocupan un lugar muy especial, pues ellos no necesitan más que su ternura para convertirse en mini celebridades. Tal es el caso de Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quien se ha convertido en toda una estrella en Instagram gracias a su encanto único y a sus simpáticas ocurrencias. Otro buen ejemplo es Noah, hijo de Sarah Kohan y Javier El Chicharito Hernández, quien ha destacado por su forma de ser tan dulce. Y si estos dos nenes, cada uno por su cuenta, ya hacían suspirar a los internautas no hace falta decir el resultado de un encuentro entre ambos. Sí, esto acaba de suceder, pues la actriz y la modelo llevaron a sus retoños a Disneyland, en Anaheim, California, en lo que se convirtió en un día mágico e inolvidable. Las guapas mamás, a quienes en el pasado se he visto interactuar en redes sociales, compartieron algunos vistazos de su aventura por el lugar más feliz de la Tierra, donde visitaron atracciones como Mickey's Toontown, e incluso se retrataron con sus simpáticas orejitas frente a la casa de Minnie. Y ellos no fueron los únicos que la pasaron de maravilla,pues la mexicana, quien acudió acompañada de su hermana Michelle Aguilera, y la australiana también se divirtieron como niños; haz click abajo para lo bien que la pasaron.

