'Con esos comentarios no me van a quitar el título', Andrea Meza a sus detractores

La noche del pasado 16 de mayo fue inolvidable para muchos, especialmente a quienes siguieron de cerca la carrera de Andrea Meza para convertirse en Miss Universo. Esta guapa e inteligente mujer le dio a México su tercer título en el famoso certamen internacional. Tras aquella victoria las felicitaciones no se hicieron esperar, y muchas personalidades celebraron la coronación de la orginaria de Chihuahua, entre ellas exreinas de belleza. Sin embargo, este triunfo no fue bien recibido por algunos, quienes a través de las redes sociales han arremetido contra Andrea, incluso la contendiente de Perú salió en su momento a defenderla de los comentarios negativos. Pero ahora ha sido la propia mexicana quien ha respondido de viva voz a sus detractores, ¿qué ha dicho?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Dedicada de lleno a sus nuevas labores como Miss Universo, Andrea se ha mantenido en contacto con sus fieles seguidores en redes sociales, por lo que poco hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para interactuar con ellos. En esta charla virtual no faltaron las preguntas, entre ellas una respecto a su opinión ante las críticas de sus detractores, la cual ella misma leyó y contestó tranquilamente. "'¿Qué le dirías a toda la gente que no supera que ganaste?' Pues qué les digo, con esos comentarios no me van a quitar el título", comentó sonriente, dejando claro que las reacciones negativas a su triunfo no le quitan el sueño. "Y tampoco es como que me afecten y ni me ponga triste. Les mando mucho amor", agregó, antes de mandar un beso.

VER GALERÍA

Luego de que Andrea se coronara como la nueva Miss Universo empezaron a surgir todo tipo de versiones al rededor de su persona, algunas de ellas bastante irreales. Una de las que hace días causó revuelo en redes sociales fue la que ponía en duda su origen, apuntando a que la la cantante Ana Gabriel era su verdadera madre. Éste, como otros rumores, no han afectado en lo más mínimo la sonrisa de la mexiacana, quien incluso respondió con buen humor a tales afirmaciones. “Me reí, no tengo idea de dónde viene este chisme…”, dijo en entrevista con el programa Suelta la Sopa. “Me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos, no tengo nada más que decir. Ni existe esa duda en mi mente, entonces ni siquiera he tocado el tema con ellos, es un chiste más también”, agregó.

Y éste no fue el único tema al que se refiró la ingeniera en software, pues reconoció que han llegado a sus oídos otras descabelladas especulaciones respecto a su vida personal. “Luego salió que yo era hija de Chabelo, que yo era casada, mil y un cosas, pero no me molesta”, expresó tranquila ante las cámaras de dicho medio. Y es que, además de su papel como Miss Universo, Andrea está enfocada en una nueva ilusión que tiene en temas del corazón, pues ha sido flechada por el tiktoker Ryan Antonio, con quien ha pasado gratos momentos en Nueva York, ciudad que ahora es su nuevo hogar.

VER GALERÍA

Miss Perú defiende el triunfo de Andrea

Días después de la final de Miss Universo, Janick Maceta, la representante peruana en el certamen, compartió en sus redes sociales un mensaje de apoyo hacia Andrea, quien desde aquel momento fue objeto de algunos comentarios negativos. “¡Felicidades belleza! Andrea Meza, nuestra nueva miss Universo. Qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, ¿podrán con este amor? ¡Jamás!”, escribió la guapa sudamericana, quien obtuvo el tercer lugar en el concurso. “Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida”, expresó Maceta, quien en opinión de sus fans debió llevarse la corona.

Sin embargo, luego de que algunos de sus seguidores usaran su publicación para atacar a Andrea, la peruana alzó la voz. “Me duele que la llenen de comentarios negativos porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren entonces #Stopbullying”, expresó Jacnick contundente.

VER GALERÍA