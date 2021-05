Paola Rojas confiesa que tras ser expuesta a la 'humillación' se siente liberada

Si algo caracteriza a Paola Rojas, es la madurez con la que asume los acontecimientos que han marcado su vida personal, como el difícil episodio por el que atravesó hace ya un tiempo, y que derivó en su ruptura amorosa con el exfutbolista Luis Roberto Alves Zague. Debido a ello, la periodista fue objeto de señalamientos, algo que no fue sencillo de afrontar, pues debido a su posición como figura pública, la exposición mediática y lo que se dijo de ella, sobre todo en redes sociales, la hizo sentir “humillada”, así se refirió durante una reciente charla en Netas Divinas, el programa del cual es conductora, y en el que una vez más abrió su corazón como ha ocurrido en más de una ocasión.

Fue durante la reciente transmisión de Netas Divinas, que Paola se sinceró con sus compañeras, con quienes habló del tema del miedo al ridículo, y de la dura experiencia a la que ella se enfrentó. Sin embargo, asegura que gracias a ese complicado episodio, fue que pudo salir adelante con más fuerzas, aprovechando la situación para ser una mejor versión de sí misma. “La verdad después de que digamos, involuntariamente y colateralmente, pero que estuve expuesta a un ridículo, no solo ridículo, sino a una humillación masiva como que fue tan brutal, sí fue muy fuerte pero como que ¿sabes qué? Ya quedé vacunada…”, dijo durante la plática, mientras las demás integrantes de la emisión escuchaban con mucha atención su relato.

Al ahondar en sus palabras, Paola explicó de qué manera asimiló aquella situación, de la cual sacó el lado más positivo y que hoy sin duda la ha hecho sentir completamente liberada, asumiendo con una nueva actitud todo que en su momento significó para ella un conflicto. “Que se burlen de mí, ya se burlaron tanto, ya me dijeron tanto, que qué. Ya ahorita qué, ya me da igual…”, agregó contundente, recibiendo el apoyo de sus compañeras, que de igual manera dieron detalle de las experiencias por las que han atravesado.

Lo cierto es que a lo largo de estos meses, la popularidad de Paola en las redes sociales ha crecido como la espuma, haciéndose de un buen número de fanáticos que han hecho virales sus ya acostumbrados bailes, en los que da muestra de lo mucho que disfruta este momento. “Cosas que nunca antes, nunca me hubiera por ejemplo atrevido a bailar en TikTok, a decir las cosas que digo aquí…”, aseguró, para luego ser enfática en la perspectiva con la que hoy mira esos acontecimientos. “Sí es liberador, ya una vez que haces un ridículo monumental, después de que se burlaron tantos, sinceramente es como si vieras las cosas desde arriba y digo: ‘Ay ya, ¿qué me puede lastimar después de eso?’, es como una vacuna, tengo anticuerpos en contra del ridículo que sea…”, expresó visiblemente feliz.

Una mujer más fuerte

Meses atrás, Paola confesó que no fue fácil para ella aceptar el reto de continuar en Unicable tras la indiscreción cometida por su ex, sobre todo porque en el programa se tocan temas demasiado personales. “Ocurrieron luego un montón de cosas que pensé que me dejarían totalmente fuera de la jugada, porque no sé si se enteraron, pero tuve algunos temas personales”, dijo entre risas. “La verdad es que lo que menos podía en ese momento, no me sentía con la fuerza, ni con la salud ni con la entereza de hablar de temas personales, entonces les dije tal cual: ‘No puedo ir a contar la neta porque no puedo decir la neta sin llorar y no voy a hacer un melodrama…'”, reveló, aunque luego de mediarlo, decidió continuar sin bajar la guardia. “Y ya después la verdad es que lo pensé distinto y dije: ‘Qué crees que no, es incluso una oportunidad’. Las cosas hay que hablarlas y conforme las vas sanando hay que compartirlas y hay que decirlas y así ocurrió”, agregó Paola.

