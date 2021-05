Sofía Aragón ya pudo encontrarse con Andrea Meza

Dos años después de que Sofía Aragón pusiera en alto el nombre de México al llegar a la final de Miss Universo, Andrea Meza obtuvo la codiciada corona, logro que emocionó mucho a la tapatía, quien siguió de cerca la competencia, pues fue parte de la cobertura del certamen por parte de TV Azteca. Sin embargo, en aquella inolvidable noche en Hollywood, Florida, la conductora no pudo hablar con la ganadora. “Se me prohibió hablar con la participante, con mi querida Andrea que somos amigas, por completo…”, contó días después de la premiación durante un encuentro con la prensa.“Se me bloqueó el ingreso, entonces yo no sé, eso se lo tendrán que preguntar a ella", comentó luego de que se le preguntara si esta situación guardaba alguna relación con Lupita Jones, con quien en el pasado ha tenido diferencias. Pero aunque estas dos reinas de belleza no pudieron intercambiar palabras tras la coronación, ahora por fin se ha dado el encuentro. Emocionada, Sofía compartió en sus redes sociales algunos vistazos de su escapada a Nueva York, ciudad en la que Andrea se encuentra ahora y a la que viajó para entrevistarla. Y más tarde, en la cuenta oficial de Instagram de Miss Universo se compartió un breve fragmento de la charla de estas dos guapas mexicanas, el cual seguramente fue muy enriquecedor para ambas. Haz click en el video para ver más sobre este esperado momento.

Loading the player...