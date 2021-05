¿Anduvo con Travis? Kim Kardashian acaba con los rumores sobre el novio de Kourtney

Los últimos meses no han sido los más fáciles para Kim Kardashian, pues luego de casi cuatro años de matrimonio, está en proceso de divorcio con Kanye West. En medio de esta complicada situación personal, de la que se conocieron las primeras reacciones en la última temporada de su reality familiar, la empresaria se ha visto envuelta en algunos rumores, los cuales apuntan a que en el pasado mantuvo una relación sentimental con Travis Barker, el actual novio de Kourtney. Sin pensarlo dos veces, la socialité ha salido a aclarar estas versiones, dejando claro que si algo la ha unido con el músico es una sincera amistad, y ha expresado sus mejores deseos hacia el noviazgo de su hermana mayor.

De lo más espontánea, Kim abrió una sesión de preguntas y respuestas en sus Instagram Stories para interactuar con sus seguidores. “Me estoy haciendo las uñas ahora mismo y tengo tiempo hoy... pregúntenme lo que sea”, escribió la socialité mostrando una gran apertura y disposición. Pero, aunque hubo una que otra duda relacionada con el tema de la belleza, las que llamaron más la atención fueron las de índole personal, específicamente aquella en la que le cuestionaron sobre si había salido con Travis. Si bien la empresaria pudo haber pasado por alto esta pregunta, decidió contestarla para acabar de una vez por todas con los rumores que habían circulado en redes sociales respecto a su supuesto romance con el baterista en el pasado. “¡NO! ¡Historia falsa! Hemos sido amigos durante años y estoy muy feliz por él y Kourt”, respondió contundente.

El origen de los rumores

Las versiones sobre un romance entre Kim y Travis surgieron cuando Alabama, la hija de 15 años de Travis, publicara en redes sociales una captura de pantalla con un mensaje escrito supuestamente por madre, Shanna Moakler, en el que ella revelaba que el músico había tenido un romance con alguien llamada Kim mientras aún estaban casados y en el que admitía cierta sorpresa -y rechazo- ante el hecho de que ahora estuviera en una relación con su hermana. Tras estas explosivas revelaciones, la misma Shanna confirmó en una entrevista haber atrapado al músico en una aventura con Kim mientras aún estaban casados. “Me divorcié de mi ex porque los vi, los atrapé teniendo una aventura”, dijo la ex Miss Estados Unidos a US Weekly la semana pasada, al explicar por qué nunca fue amiga de las Kardashian, y aclaró que se refería específicamente a Kim, quien había conocido a Barker mientras trabajaba como asistente de Paris Hilton a principios de los años 2000. "Alguien me envió todas sus conversaciones (de texto) y también soy amiga cercana de las personas que estaban allí, mientras sucedían las cosas", dijo la exreina de belleza quien se divorció en 2008 después de cuatro años de matrimonio con Barker.

Estas declaraciones se sumaron a las confesiones que hizo el mismo baterista en sus memorias Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums, publicadas en 2015, en las que admitió que la hoy madre de cuatro le parecía muy sexy y reveló que se mantuvo en contacto con ella luego de haber coincidido por primera vez. “Fuimos a cenar, fuimos a almorzar. Podrías pensar que estaría haciendo las peores cosas… Pero fue exactamente lo opuesto a cualquier otro encuentro que haya tenido con una mujer: con Kim, no quería ser más que un caballero para ella”, confesó entonces, sin embargo, la estrella de Blink-182 dejó claro que, pese a que en ese entonces atravesaba por un momento difícil en su matrimonio con Shanna, “nunca tocó” a Kim.

Kourtney, el amor de su vida

Ajenos a los rumores, Travis y Kourtney disfrutan al máximo su noviazgo, el cual se oficializó el pasado mes de febrero, cuando la mayor de las Kardashian-Jenner publicó en su Instagram una foto de las manos de ambos entrelazadas. Días después, el baterista compartió en su propia cuenta una dedicatoria escrita a mano por la estrella de Keeping Up With The Kardashians. “Por muchas aventuras divertidas. Que nos destruyamos el uno al otro por completo. Con amor, Kourtney”, indicaba el romántico mensaje que presumió Barker, el cual despejó cualquier duda que pudiera persistir sobre su relación.

Y apenas hace unos días, la pareja se dio una escapada, con sus respectivos hijos -Travis tiene dos con Shanna- a Disneyland y él compartió algunas fotos en sus redes sociales, tanto con sus retoños como con Kourtney. “El más feliz”, comentó ella, a lo que él no tardó en responder: “Con el amor de mi vida”, palabras que han causado revuelo y han reafirmado que lo suyo va en serio y marchando viento en popa sin importar los rumores.

