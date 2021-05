Andrea Meza responde a los rumores: 'Me queda claro que mis padres son mis padres biológicos'

Tras recibir la corona de Miss Universo, el interés sobre la vida de Andrea Meza ha sido mayor, tanto así que los detalles ligados a su entorno personal no han pasado para nada desapercibidos. De hecho, la mexicana tampoco ha podido evitar ser objeto de algunos rumores, como cuando se dijo que se encontraba casada o, recientemente, la versión de que supuestamente es hija de la cantante Ana Gabriel, información que fue asegurada por una periodista de espectáculos en días pasados. Sin embargo, ha sido la propia Andrea quien ha puesto punto final a estas especulaciones, tomando todo lo que se dice de ella con humor, mientras permanece enfocada en cumplir con cada uno de los compromisos de su reinado, una faceta de la cual se siente enteramente orgullosa.

Ante el revuelo mediático que generó el rumor de que Ana Gabriel es su verdadera madre, Andrea ha dado su firme respuesta, confesando cómo fue que reaccionó cuando se enteró de los comentarios que a su vez tomaron fuerza en las redes sociales. “Me reí, no tengo idea de dónde viene este chisme…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Suelta la Sopa, en donde desmintió de una vez por todas esas palabras que generaron incertidumbre entre sus fieles seguidores. “Me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos, no tengo nada más que decir…”, dijo de manera contundente ante las cámaras, cerrando así este capítulo que ha asumido con humor.

En ese espacio, y a pregunta expresa del reportero, Andrea también reveló si ha hablado con sus padres de los comentarios que hizo la periodista, una situación que se suma a la de otras especulaciones que han surgido a lo largo de los días. “Ni existe esa duda en mi mente, entonces ni siquiera he tocado el tema con ellos, es un chiste más también…”, dijo entre risas, para luego hacer un breve recuento de algunas cosas que se han dicho sobre ella. “Luego salió que yo era hija de Chabelo, que yo era casada, mil y un cosas, pero no me molesta…”, expresó visiblemente tranquila durante una charla que concedió durante su paso por la ciudad de Nueva York, de la cual se ha enamorado desde su llegada, pues admite que tener contacto con la comunidad latina es algo que disfruta al máximo.

Sus primeros días como Miss Universo

Pero más allá de los rumores y el interés mediático que pueda generar su vida personal, Andrea Meza se siente plena y orgullosa de portar la carona, por lo que en otro momento no ha dudado en compartir cómo han sido los primeros días de su reinado. “Ha sido una locura, han sido tantas actividades en tan poco tiempo que me ha costado irlo asimilando pero ha sido increíble cada uno de los momentos. Desde que llegué al concurso internacional me prometí que iba a disfrutar cada segundo de esta competencia, y creo que eso es lo que me ha ayudado a disfrutarlo tanto, a vivirlo a flor de piel, y que me ayudó a llegar tan lejos en la competencia…”, dijo recientemente en una entrevista concedida a ¡HOLA! TV.

Por ahora, Andrea pasa unos días por la ciudad de Nueva York, en donde además ha sido vista en compañía de Ryan Antonio, el galán que se ha hecho famoso en la red sociale TikTok y con el que se encuentra saliendo. Precisamente, él subió un clip en días pasados, en donde al responder irónico en uno de los comentarios, dejó ver que se encontraba disfrutando de un paseo con Andrea, quien ha preferido ser muy reservada con este aspecto de su vida.

