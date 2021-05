Adamari López: 'He decidido separarme de Toni'

La historia de amor entre Adamari López y Toni Costa ilusionó a muchos desde sus inicios, pues nació en un reality show de baile, convirtiendo al público como testigo. Sin embargo, las últimas semanas, estos famosos habían estado rodeados de fuertes rumores que apuntaban a una supuesta crisis en su relación, versiones que habían dado mucho de qué hablar, pues la conductora y el bailarín eran considerados una de las parejas más sólidas en el ambiente latino en Estados Unidos. Pero ahora, ante las especulaciones, la puertorriqueña y el español han decidido romper el silencio y confirmar que, efectivamente, han decidido tomar caminos separados en lo que respecta a su vida de pareja.

La conductora de Hoy Día confirmó en un primer momento su decisión separarse de Toni en un texto enviado a la periodista del diario La Opinión, Mandy Fridmann. “En efecto, he tomado la determinación de separarme de Toni y re-evaluar nuestra relación”, agrega, despejando así cualquier duda sobre el estatus de su relación sentimental con el español. “Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá”, continuó la conductora de televisión. “Ahora, lo más importante es seguir enfocada en mi salud y en el bienestar de mi princesa Alaïa. Solo me queda pedirles sus oraciones y el mismo cariño que siempre me han brindado”, concluye el mensaje de Adamari.

Momentos después, la presentadora quiso compartir la noticia de viva voz directamente con sus seguidores de redes sociales, por lo que publicó un video en el que ahondó sobre el paso decisivo que ha dado en su vida personal. “Hola mi gente linda y quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni, sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que lo escuchen de mí”, expresó Adamari al inicio de un clip de poco más de un minuto y medio de duración. “Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable, y ha sido precisamente esta etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”, explicó.

“Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidió re-evaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, continuó en su mensaje, dejando entrever que no está cerrada a una posible reconciliación en el futuro. “En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse y estoy plenamente confiada de que ésta no será la excepción”, expresó Adamari. “Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido y por todos estos momentos maravillosos que hemos vivido juntos he decidido que éstas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto, estaré más enfocada que nunca en mi bienestar pero sobre todo en el de mi hija Alaïa, es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo, los quiero mucho”, finalizó su mensaje.

Estas palabras las reafirmó en vivo durante su aparición en su programa Hoy Día, espacio en el que ahondó sobre cómo ha sido afrontar esta decisión desde su papel de mamá de una pequeña. “Es una niña de seis años y necesita lo mejor de ambos padres, el futuro no lo sabemos, pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer, fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones y mas aun en este momento en el que lo que yo haga tiene un efecto sobre mi princesa Alaïa, ella sabe que tiene dos padres que la aman, que siempre vamos a estar para ella en todos momento, es eso estamos enfocados y en eso pongo mi energía todos los días de mi vida”, aseguró.

El anuncio de Toni

Por su parte, el bailarín español dio a conocer también a sus seguidores la decisión que él y Adamari han tomado respecto a su relación y lo hizo por medio de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. “Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional… Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”, escribió el español. “Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor felicidad y estabilidad”, continuó en su mensaje.

“Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”, agregó en su mensaje antes de finalizar pidiendo respeto ante esta difícil decisión. “Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional”, concluyó.

