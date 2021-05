En ¡HOLA!, todo sobre la espectacular y romántica boda de Saúl Álvarez y Fernanda Gómez

El gran día llegó, una de las bodas más esperadas de nuestro país se llevaría a cabo en la capital de Jalisco, tierra natal de los novios. Después de haber protagonizado una espectacular boda civil, Saúl Álvarez y Fernanda Gómez llegaron al altar en una emotiva ceremonia religiosa en la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima. Mientras los invitados iban llegando al recinto, la gente esperaba con ansias a los novios. El primero en llegar, como dicta la tradición, fue el pugilista, quien sonriente saludó a quienes se reunieron para apoyarlo en su gran día. Al poco tiempo, a punto de que dieran las 19 horas, Fernanda hacía su aparición con el primero de los vestidos que veríamos en estas nupcias, un maravilloso diseño de Elie Saab Haute Couture, que iba bien acompañado por un gran ramo de peonias. Esta semana en ¡HOLA!, ya disponible, todos los detalles sobre la espectacular y romántica boda de Saúl y Fernanda.

Convertidos en marido y mujer, los novios celebraron en el rancho del boxeador en Guadalajara, el cual fue ambientado para la ocasión como el Gran Palais de París, en donde estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más queridos. “Me casé con la mujer que más amo”, nos ha confesado un orgulloso Canelo, que no cabía de la felicidad al unir su vida con Fernanda. No te pierdas todo sobre esta espectacular boda en el número que ya está a la venta.

