Tras cuatro años de batalla legal, Brad Pitt ganaría la custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie

Fue un 20 de septiembre cuando inesperadamente, Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaban su separación, con seis hijos en común y una amplia fortuna, se anticipaba un proceso largo de ruptura, pero nadie imaginó cuánto. De eso han pasado más de cuatro años y las cosas siguen siendo complicadas entre los galardonados actores. Con los niños creciendo -Maddox al tener 19 años, e incluso ha salido del proceso de custodia- y el tiempo pasando, no es extraño que de vez en vez se reporten algunos cambios en su situación, tal como ha sucedido esta mañana. TMZ ha reportado que el juez de su caso ha dado un fallo tentativo en favor de Brad, dando el 50% de la custodia física y legal a cada uno de los padres.

En un proceso en el que en los últimos meses se ha citado como testigos a conocidos, amigos familiares y terapeutas, parece que el juez no ha aceptado la petición de Angelina de quedarse con la custodia total de sus cinco hijos que siguen siendo menores de edad, otorgando a Brad solamente visitas supervisadas. De acuerdo con el medio estadounidense, el fallo es todavía tentativo pero usualmente este tipo de decisiones suelen volverse definitivas con el tiempo. People ha sido más reservado con el reporte, anunciando que Brad únicamente recibió más tiempo con los niños, que previo al fallo era muy limitado.

Page Six del New York Post reporta que Angelina intentó que los chicos testificaran -según la ley de California, los mayores de 14 años pueden hacerlo-, pero que el juez no lo aceptó. Algo que no ha parecido nada a la actriz, pues en este momento, sus hijos mayores podrían haber dado su testimonio -Pax tiene 17 años, Zahara 16 y Shiloh 16, mientras que los mellizos Vivienne y Knox tienen 12 años-. Según reportes de US Weekly, quien sí habría dado su testimonio como un adulto, habría sido Maddox, que desde que se anunció la separación de la pareja ha estado en el centro del huracán.

Este lunes, Angelina levantó una queja en la California’s Second District Court of Appeal sobre el veredicto del juez, a quien intentó quitar del caso en noviembre pasado y quien también está a cargo de su divorcio. Associated Press reporta que los abogados de la actriz argumentaron que no fue un juicio justo y que se excluyó evidencia importante. Curiosamente, se trata del mismo juez que los casó en Francia en el 2014.

Las declaraciones de Angelina

A pesar de que el proceso legal está blindado y es imposible acceder a los archivos de la corte en este caso, Angelina, que suele apostar por la total discreción, ha hecho algunas declaraciones con el paso de los años que dejan ver sus intenciones en cuanto a la separación. Recientemente, charlando con Entertainment Tonight, Angelina dijo sobre los giros que ha dado su carrera: “Amo dirigir, pero tuve un cambio en mi situación familiar que no me hace posible el dirigir por algunos años. Solo necesito hacer trabajos más cortos y estar más en casa, así que como que regresé a hacer algunos trabajos actuando. Esa es la verdad de esto”.

En Vogue India, dijo antes: "Me separé por el bienestar de mis hijos. Fue la decisión correcta". Mientras que a Harper’s Bazaar había revelado: “Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos cumplan 18. Ahora me tengo que ubicar en donde su padre quiera vivir”. De ser ciertos estos reportes de custodia, el deseo de Angelina estaría todavía lejano.

