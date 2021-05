'Es de estos amores que no se te olvidan', Camila Sodi sobre su personaje en la serie de Luis Miguel

Sin duda alguna, la participación de Camila Sodi en Luis Miguel, La Serie ha dado mucho de qué hablar. Y es que la actriz ha dado vida al personaje de Érika, uno de los amores más significativos en la vida del cantante, historia que está inspirada en el romance que sostuvo en su juventud con Issabela Camil, por lo que sin duda ha sido una de las líneas dramáticas de la serie que más ha llamado la atención de los televidentes. Por supuesto, para Camila ha sido todo un reto ponerse en los zapatos de su personaje y abordar un tema que fue muy mediático y del que existen las versiones de los dos involucrados, por lo que sin duda tuvo que apegarse a su guion, descubriendo poco a poco la naturaleza de este romance, así como de todas sus aristas, logrando sentirse identificada con algunas de las experiencias que le tocó interpretar.

Así lo reveló la joven actriz durante una reciente entrevista en la que habló de la forma en la que vivió a Érika, así como el romance que vivió con Luis Miguel, una relación que a pesar de haberse dado entre dos personajes reconocidos, al final vivieron como dos seres humanos comunes que tienen un romance. “La verdad es un trabajo de guion, al final todo está escrito. Pero lo que yo creo es que todas las relaciones tienen sus crestas, sus valles, y también tienen sus inminentes bajadas, y resbalones, y momentos como de silencio”, expresó Camila a Estilo DF sobre lo que logró entender sobre esta relación a través de los ojos de su personaje.

La interprete ahondó más en el tema y habló sobre la forma en la que los dos personajes enfrentaron su relación, la cual se dio en uno de los momentos de mayor fama de Luis Miguel, y en un momento personal bastante complicado para él, por lo que sin duda el amor de Érika fue muy importante en su vida. “Entonces me parece bien bonita la relación que tienen ellos dos, porque es un amor primero, es de estos amores que no se te olvidan nunca y que cuestan mucho trabajo poder desafanarte de ese amor, tener como una vida aparte, porque quieres aferrarte a este amor, porque es lo único que conoces, porque te hace bien, finalmente Érika le hace mucho bien a Luis Miguel, me parece”, expresó la artista de 35 años.

Sin duda alguna, Camila Sodi se ha entregado por completo a Érka, pues además está inspirado en una persona a la que ella conoce y a quien le tiene mucho cariño. De hecho, con motivo del estreno de la serie, la actriz le envió un respetuoso agradecimiento a Issabela, dejando en claro la admiración que siente por ella, así como lo afortunada que se siente al poder ser parte de este proyecto. “Érika. ‘Qué nivel de mujer’. Issabela Camil, ha sido para mí un honor interpretar en la ficción la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambo. Lo he hecho con todo el amor, respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme re imaginar e interpretar esta memoria que alguien tienen de ti”, finalizó Camila emocionada.

¿Qué opina Issabela sobre el personaje inspirado en ella?

Para Issabela Camil el romance que sostuvo con Luis Miguel a inicios de la década de los 90 quedó en el pasado, por lo que los detalles de lo que vivió al lado del intérprete prefiere guardárselos para ella y dar vuelta de página. Así lo reveló la misma Issabela recientemente, luego de que fuera cuestionada al respecto. “Es un tema que no me gusta tocar. Cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir: “No cuenten tal cosa”. Me mantengo mucho al margen porque es algo que pasó, algo que no quiero comentar, es mi vida personal y no le incumbe a nadie, esa es la verdad”, declaró para el programa Hoy. Además, Camil dejó en claro que aunque sabe que la historia ha sido tratada con mucho respeto y de forma muy especial, ha preferido no ver la serie.

