Claudia Álvarez muestra orgullosa los avances de su hijita en sus clases de chino mandarín

Desde el momento en el que Kira llegó a su vida, Claudia Álvarez no ha hecho más que entregarse por completo a la maternidad, procurando siempre el bienestar de su pequeña, así como su óptimo desarrollo. Es por eso que, aprovechando la etapa en la que se encuentra su bebita, quien está comenzado a descubrir el mundo por sí sola, la actriz ha decidido inculcarle el gusto por los idiomas, tanto así, que a su corta edad Kira ya toma clases de chino mandarín y los avances que ha mostrado son realmente sorprendentes. Así lo ha compartido la misma actriz en sus redes sociales, en donde ha explicado las razones por las que ha decidido que su primogénita comience a tomar clases de este idioma, a pesar de que apenas comienza a decir sus primeras palabras en español. "El inglés lo va a tener sí o sí en la escuela y el mandarín es el idioma más hablado. Se me hace a mí el más complejo y se me hace el mejor momento para que aprenda los idiomas y lo hace jugando, entonces está increíble. Yo estoy feliz y va muy bien", comentó la actriz en un video que compartió en su perfil de Instagram, luego de que uno de sus seguidores la cuestionara al respecto. “No soy una experta, pero lo que me he informado es que de los 0 a los 5 años es cuando mayor neuroplasticidad tienen, más conexiones neurológicas, entonces también son unas esponjitas", agregó la intérprete, quien además publicó un video en el que se puede ver a la pequeñita tomar una de sus clases de mandarín, demostrando lo mucho que ha avanzado en sus clases. Da play al video y no te pierdas de este tierno momento.

