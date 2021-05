Joyas, joyas y más joyas en la espectacular fiesta de Scott Disick al estilo Kardashian

Su separación de Kourtney hace ya varios años, no ha sido impedimento para que Scott Disick sigue siendo un integrante del mediático clan Kardashian Jenner, y como tal, sabe muy bien cómo hacer una fiesta espectacular. El empresario celebró por adelantado su cumpleaños número 38 con un festejo digno de celebridades, en el que obviamente no podían faltar sus excuñadas Kim y Khloé, así como su exsuegra Kris Jenner, y su misma expareja y madre de sus hijos, con quien actualmente lleva una buena relación, tras haber dejado atrás los roces y diferencias. La razón por la que el festejo de Scott fue sorprendente, incluso para los estándares de la famosa familia de su ex, es por el hecho de que ofreció joyas a sus invitados, sí diamantes en varias presentaciones. "Apuesto a que quieren saber qué tiene Scott de regalos en su fiesta... Nunca había oído hablar de esto antes, regalos de fiesta como éste", comentó la fundadora de SKIMS al mostrar a sus seguidores en Instagram una serie de lujosos relojes y collares de diamantes. "Así es como Lord lo hace. Lamento que todo el mundo reparta caramelos, pero yo reparto hielo y buen hielo", comentó por su parte del cumpleañero, haciendo referencia a las codiciadas piedras preciosas. Por su parte, Koko también quiso compartir con sus fans algunos vistazos de la fiesta y enseñarles de cerca un increíble collar que la enamoró. "¡Miren este collar! ¿No está para morirse?", comentó. Y así como Scott dejó a todos boquiabiertos con estos detalles, él también recibió una increíble sorpresa, pues su novia, Amelia Gray, le regaló una moto Harley-Davidson. Haz click abajo para ver cómo fue el espectacular festejo de Scott.

