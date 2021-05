Con un poderoso mensaje, Daniella Álvarez celebra sus 33 años: ‘Que Dios me siga dando vida’ La exreina de belleza posó para una entrañable imagen que acompañó de un texto en el que habló de las dificultades que ha tenido que enfrentar

Hablar de Daniella Álvarez, la ex Miss Colombia, es hablar de un ejemplo de valentía. Fue en junio del 2020 que la exparticipante de Miss Universo, utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la complicación médica por la cual su pierna izquierda tendría que ser amputada. Según compartió en aquella ocasión, durante una operación relativamente sencilla, su vena aorta se cerró y le provocó una isquemia que no les dejó otra alternativa a los médicos que amputarle la pierna, una situación de la que ha hablado abiertamente en Instagram, medio que se ha convertido en el espacio donde ha comenzado a difundir su mensaje con el que buscar demostrar que ante cualquier adversidad continúa de pie.

A casi un año de que la vida de Daniella dio un giro en el que la valentía ha sido su principal actitud. La nueva condición de la exreina de belleza la ha hecho una mujer más fuerte que está dispuesta a vivir al máximo, ahora con esta nueva visión con la que este 24 de mayo celebró su cumpleaños, el primero luego de la serie de operaciones a las que tuvo que someterse para recuperar la salud. A través de su cuenta de Instagram, la colombiana compartió una entrañable imagen y un sentido mensaje con el que quiso compartir con sus seguidores cómo celebró este año su cumpleaños, una fecha que tomó un sentido muy especial por la lista de cosas que tenía para agradecer.

Daniella compartió una entrañable imagen en la que aparece cargando la prótesis de su pierna y lanzando una franca sonrisa a la cámara. La joven modelo acompañó esta instantánea de un texto muy especial: “Hoy celebro mis 33. Aquí voy por este camino llamado vida que, aunque hoy está un poquito más pesado, sigue lleno de ilusiones, sueños por cumplir y metas por alcanzar. Cargaré el peso de mis piernas hasta el día que Dios así lo quiera y lo cargaré con orgullo y muchas sonrisas. Gracias papá Dios por darme esta tercera oportunidad de vida. ¡Sí, tercera! La primera fue cuando estaba en el vientre de mi madre y casi me pierde”, escribió al inicio de este texto.

La exreina de belleza continuó revelando el especial significado de la fecha de su cumpleaños: “Hasta que un 24 de mayo, día de la Virgen María Auxiliadora, llegué a los brazos de la mamá más hermosa del mundo para vivir una vida llena de sorpresas, rodeada de una familia llena de amor y de amigos que son mi mejor compañía. Hay dos maneras de salir a dar un paseo, una llevando tus pies y otra llevando tus alas. Que Dios me siga dando vida y me dé alas para volar alto. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y cariño. Sin ustedes mí vida no sería la misma”, concluyó Daniella quien con este post provocó la reacción de más de 190 mil de sus seguidores que utilizaron este espacio para felicitarla.

Su regreso a la soltería

Recientemente, Daniella Álvarez recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que su relación con su novio Lenard Vanderaa había llegado a su final: “El que me demostró cada día el significado del amor incondicional. Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, comentó en una de sus historias. Aunque admitió hace poco que su noviazgo terminó, desde febrero pasado ya había levantado sospechas cuando respondió a un fan que le preguntó sobre cómo superar una ruptura: "Terminar con una persona que uno quiere, con la que uno ha vivido momentos muy especiales, con la que se ha compartido tantas cosas es súper difícil, pero para todo en la vida siempre hay que hacer un duelo, el tiempo todo lo cura y todo lo sana", afirmó la exMiss Colombia.