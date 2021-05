Ya son inseparables, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos juntos en el gimnasio

Los rumores sobre una supuesta reconciliación entre Jennifer López y Ben Affleck parecen confirmarse día con día. Aunque ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que el tiempo que han pasado juntos en las últimas semanas deja en evidencia que la pareja podría haber retomado su relación amorosa, 17 años después de haber terminado su noviazgo que casi termina en boda. Y es que además de haberse tomado unas vacaciones juntos y de que hace unos días se dejaron ver muy sonrientes en Miami, Florida, ahora la pareja ha sido vista acudiendo al mismo gimnasio para ejercitarse juntos, una actividad que sin duda es fundamental en la vida de ambos y que ahora pueden compartirla, tal y como lo han dejado ver en estos días.

Fue el pasado 24 de mayo cuando Jennifer fue captada por los paparazzi a su llegada al gimnasio Anatomy Miami Beach, vistiendo unos leggins color lila y un crop top de Guess color blanco. Aunque no llegó con ella, todos los presentes notaron de inmediato la presencia del actor de 48 años, quien vestía pantalones deportivos oscuros y una playera negra con estampado, listo para ponerse en forma al lado de la cantante de 51 años, quien ha hecho del deporte su estilo de vida, algo que es evidente en a excelente figura que la también actriz puede presumir.

Aunque el romance entre la ‘Diva del Bronx’ y el actor no ha sido confirmado por ellos, y mientras todos esperamos la ansiada foto del beso que pruebe que su amor está más vivo que nunca, los actores parece que la han pasado muy bien desde que fueron vistos juntos por primera vez en Los Ángeles, en abril pasado. Luego, volvieron a ser vistos juntos conduciendo en Montana, donde pasaron unos días de vacaciones. Recordemos que ‘Beniffer’, como eran conocidos cuando fueron pareja, comenzaron su relación en 2002 e incluso se comprometieron meses después. Sin embargo, sus planes de boda comenzaron a ser aplazados, oficializando su ruptura en 2004. Desde entonces, Ben y Jennifer han mantenido una relación muy cordial a distancia, y de hecho en más de una ocasión ambos artistas se refirieron a su relación con muy buenas palabras.

Un reloj, la pista que podría confirmar su romance

Como suele suceder en estos casos, los fans de ambos artistas no han perdido el tiempo y han comenzado a buscar señales que delaten que entre Jennifer Lopez y Ben Affleck existe algo más. Y por supuesto que lo han logrado. Y es que no han tardo en señalar que el también director se ha dejado ver usando en las últimas semanas un característico reloj de eslabones plateados, que según algunos de sus fans más expertos es el mismo que el actor usó durante la grabación del videoclip Jenny From the Block, del cual él fue el protagonista por ahí de 2002, cuando entonces era novio de la ‘Diva de El Bronx’. De hecho, se dice que esta joya pudo haber un regalo de la cantante para el Affleck, lo que muchos han interpretado como la confirmación de su nuevo romance.