El diseñador del vestido rojo que Andrea Meza usó en Miss Universo responde a la polémica

Tras haberse coronado como Miss Universo, la mexicana Andrea Meza ha acaparado toda la atención, no solo por su inigualable belleza, sino también por el glamour que mostró sobre el escenario del prestigiado certamen, al lucir un espectacular vestido rojo confeccionado a mano y decorado con miles de cristales. Sin embargo, en medio del rotundo éxito, ha surgido una polémica, pues se ha señalado la similitud de este diseño, creado por el mexicano Ivis Lenin, con el de una casa de alta costura libanesa llamada La Bourjoise, lo que ha cobrado gran revuelo. Al respecto, ha sido el propio autor de este vestido quien ha roto el silencio, para hacer frente de una vez por todas a quienes no han parado de comentar y además lo han señalado por plagio.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Ivis habló de cómo surgió la idea de elaborar este diseño en seda con flecos de canutillo, cuando una chica, hace ya varios meses, se lo pidió para lucirlo en un concurso internacional, por lo que originalmente no era para Andrea. Por supuesto, al darle tanta notoriedad en el certamen de belleza, las reacciones fueron inmediatas. “Después de que gana Andrea Miss Universo, obviamente los ataques fueron demasiados hacia ella, entonces la gente como que anda buscando cualquier cosa para atacar. Yo te puedo decir que yo nunca en mi vida había visto ese vestido, porque así lo es, me han mandado cuatro vestidos, no solamente uno, parecidos, casi idénticos al de Andrea, entonces yo sé reconocer que sí se parece, y se parece demasiado, pero la idea yo la agarré de la chica con la que iba a participar a nivel internacional, ella me dijo cómo quería el vestido, lo que tuviera el vestido…”, dijo en entrevista con Venga la Alegría.

Durante a charla, Ivis ahondó en detalles detrás del proceso creativo y de cómo todo fue tomando forma en la confección del vestido, que según reconoce, en más de una ocasión ha aparecido sobre las pasarelas. “Yo siempre me inspiré en las divas del cine mexicano porque quería que el vestido fuera glamuroso, entonces yo, supuestamente, mi inspiración era sobre eso, pero ella me estaba dando la idea, a lo mejor ella sí ya lo había mirado en algún post o en algo ese vestido, porque en realidad me doy cuenta que ese vestido ya participó en varios certámenes a nivel internacional y pues ¿tú crees que yo lo iba a llevar a Miss Universo después de saber eso?”.

VER GALERÍA

Ivis también se refirió a la fotografía del vestido dorado que se ha viralizado a lo largo de las horas, y con la que se han hecho comparativos del supuesto plagio que se le adjudica. “Cuando vi el vestido dije, -por no decir igual por algunos cambios que tiene-, dije: ‘Es idéntico’. Entonces cómo crees que me siento que una casa libanesa produjo este vestido y yo lo hice y quedó casi idéntico sin saber que en realidad era de ellos, sin ver ese vestido, pero sí me parece impresionante la obra del vestido dorado…”, agregó.

¿Quién es el diseñador del vestido dorado?

En medio de la polémica que ha cobrado fuerza con el paso de las horas, se ha podido saber que el diseñador de nombre Nadim Olivera, es el creador del vestido dorado que se ha comparado con el usado por Andrea Meza durante Miss Universo. Del mismo modo, en su perfil de redes sociales especifica que si bien es libanés, tiene raíces mexicanas. Por supuesto, Olivera no ha sido indiferente a esta situación, replicando en sus historias de Instagram las versiones de quienes dan por hecho el plagio de la prenda, reiterando en más de una ocasión su autoría sobre este famoso diseño que pertenece a la colección de La Bourjoise del año 2017.

VER GALERÍA