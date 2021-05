A una semana de convertirse en Miss Universo, Andrea Meza recuerda el momento más especial

Este domingo se cumplieron 8 días desde que comenzó oficialmente el reinado de Andrea Meza como Miss Universo, tan emocionada como en la gala donde posó por primera ocasión en la corona, la mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para dedicar un sentido mensaje en el que reveló cuál fue el momento más especial del certamen de belleza. Después de una semana en la que no ha dejado de acaparar los titulares en los que se ha querido dar a conocer varios detalles de su vida como su estado civil, un asunto del que se especuló mucho luego de que se viralizó una foto de ella vestida de novia, información que ella desmintió asegurando que esta instantánea formó parte de una campaña publicitaria.

Con dos imágenes del día en que se convirtió en Miss Universo, Andrea escribió: “No puedo creer que haya pasado una semana de ese día tan maravilloso, fueron años de desearlo, de intentarlo, de trabajarlo. De todos los momentos y recuerdos que pasan por mi mente, uno de los que más tengo grabado son esos abrazos y el cariño de mis compañeras, sin duda son el mejor premio”, escribió al lado de estas instantáneas con las que recordó el instante que, luego de escuchar que había sido la ganadora, todas sus compañeras se acercaron a felicitarla.

Este gesto de agradecimiento a las representantes de otros países se suma a los mensajes que Andrea Meza ha recibido de sus compañeras, tal como lo hizo la representante de Perú, Janick Maceta quien, a través de redes sociales, la felicitó por su triunfo: “¡Felicidades belleza! @andreamezamx 🇲🇽 nuestra nueva @missuniverse. Qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, ¿podrán con este amor? ¡Jamás!”, escribió horas después de conseguir el tercer lugar en este certamen, la peruana anunció su retiro.

Además del apoyo de sus compañeras, Andrea Meza se ha convertido en una de las Miss Universo más populares en redes sociales donde los mexicanos posicionaron como trending topic: “Me siento muy honrada y muy agradecida de tener esta oportunidad de ser ahora yo quien las inspire a ellas, porque ya hubo mujeres en esta posición, con esta banda y esta corona y me di cuenta que se podían conseguir los sueños si trabajamos por ellos y ahora es mi turno de tener esta oportunidad y yo sé que les voy a brindar mucha felicidad a todos mis Chihuahuenses”, comentó la mexicana a Venga la Alegría.

Andrea Meza y sus primeros días como Miss

En entrevista para el programa La Hora Hola, transmitido por ¡HOLA! Tv, Andrea habló de cómo se ha ido adaptando a su nueva vida como Miss Universo, en Nueva York: “Ha sido una locura, han sido tantas actividades en tan poco tiempo que me ha costado irlo asimilando, pero ha sido increíble. Desde que llegué al concurso internacional me prometí que iba a disfrutar cada segundo de esta competencia y creo que eso es lo que me ha ayudado a vivirlo a flor de piel y que me ayudó a llegar tan lejos en la competencia”. En esta charla aprovechó para agradecer a nuestro país por tanto apoyo: “Yo sentía la adrenalina correr por mi cuerpo, yo escuchaba a la gente gritar: ‘¡México!’, la porra era increíble, sentía que todo mi país estaba ahí conmigo”, dijo.